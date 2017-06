Treener vastab: mis trenniga saab kõige tõhusamalt pühadesöögi maha?

Erinevalt eesmärgist on parim kulutaja mõõdukast kõrgema pulsiga kogukeha rühmatreening. Sobib hästi toning või hiit tund, mis sõltuvalt tunnist 45-55 minutit. Rasvade «järelpõlemine» kestab lausa 24 tundi! Eraldi MyFitnessi kontsept-tundidest, mis töötatud välja treenerite poolt, on 30-minutiline 360-kraadi kerelihaste treening MyFit abs, mis aitab just treenida efektiivselt kõht-, selg-, kerekülglihaseid. Samuti MyFit body, mis samuti tõhus kogulihaste treening. Küll aga saab ilusate ilmadega ka sõpradega värskes õhus treenida edukalt NT+C äppi järgi. Nii, et sobiva treeninguga taas vorm taastatud.