Viis võimsat antioksüdanti, millega jaaninädalal tervist poputada

«Maksa kanda on üle 500 elutähtsa funktsiooni, üks olulisim neist on organismi sattunud kahjulike ainete hävitamine. Rasvarohke toidu ja alkoholi tarbimine võib maksa funktsioone kahjustada, mistõttu sattub organismi rohkem mürke,» selgitas Südameapteegi farmatseut Merilin Israel. Maks on organismi kaitsevõime eesliinil ning iga inimene saab selle toetamiseks õigete toitumisvalikutega palju ära teha. Israel annab nõu, millised on mõned toiduained, mis maksa toetavad. Silmas tuleb pidada, et maksa tervise toetamiseks peaks nende toiduainete söömine olema järjepidev ning osa elustiilist.

Küüsaluk. Rahvasuus haisva roosi nime all tuntud küüslaugul on mitmeid kasulikke raviomadusi, teiste seas mõjub selle söömine tervistavalt ka maksa funktsioneerimisele. Küüslauk sisaldab C-vitamiini, B6-vitamiini, aga ka seleeni, mis on võimas antioksüdant. Ka väike kogus küüslauku aitab aktiveerida maksaensüümid, mis aitavad organismil mürke väljutada. Lisaks vähendab küüslauk kolesterooli taset, mis võib koormata maksa ja takistada selle tööd. Tsitruselised. Tsitruselised on suurepärased C-vitamiini ja antioksüdantide allikad. Nii greip, apelsin, laim kui ka sidrun on head abilised, et toetada maksa funktsioone, lisaks sobivad need suurepäraselt suvisesse menüüsse. Värskelt pressitud tsitruselise mahl on tervistav start igaks päevaks, turgutades maksa ja aidates sellel organismist toksiine väljutada. Peet. Peedis sisalduvad maksale kasulikud raud, kaltsium, B-vitamiin ning antioksüdandid, ühtlasi on see tõhus beeta-karoteeni allikas. Peedi söömine stimuleerib maksa funktsioneerimist ja mõjub tervistavalt organismile tervikuna. Peet sobib imehästi suvemenüüsse – see sobib ideaalselt nii salatitesse, külmsupi või smuuti koostisesse, aga ka jaanigrillile rammusaid lihalõike tasakaalustama. Roheline tee. Rohelise tee joomine on leidnud kindla koha väga paljude inimeste argipäevas ja seda igati õigustatult. Roheline tee sisaldab külluslikult antioksütante, mis tugevdavad kogu organismi kaitsevõimet, lisaks aitab roheline tee kaitsta maksa ka alkoholikahjustuste eest. Kapsalised. Erinevad kapsalised on tänu kõrgele klorofüllisisaldusele tõhusad looduslikud maksapuhastajad, mis neutraliseerivad organismi sattunud kemikaale, pestitsiide ja muid mürkaineid, aidates tervikuna tugevdada maksa kaitsevõimet. Tänu mitmekesistele kasutusvõimalustele on kapsalisi väga mugav igapäevamenüüsse liita – krõmpsuta toorelt, auruta või turguta organismi ühe tervisest pakatava värskelt pressitud kapsamahlaga.

Lisaks piiravad maksa tervisest hoolivad inimesed rasvarohke toidu söömist ja alkoholitarbimist, jälgivad, et menüü oleks mitmekesine ja vitamiinirikas ning sisaldaks ka rohkelt kiudaineid. «Kui jaaninädalal või ka edaspidi suve jooksul grillpidudel hea ja paremaga liialdamine toob siiski kaasa tervisevaevused, tuleks pidada nõu arsti või apteekriga. Pärast liigsöömist tasuks kaaluda ka apteegis saadaolevaid maksategevust toetavaid tooteid, mis aitavad maksal taastuda ja läbi selle taastada ka organismi normaalne funktsioneerimine,» soovitas Israel.