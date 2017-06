Kuulsuste ilukirurg paljastab: milline on ilukirurgia tegelikkus?

Ilukirurgia pole kiire lahendus rasvumisele

«Ilukirurgia ei tee sind peenikeseks. Ma ütlen seda koguaeg. Inimesi, kellel on kehamassiindeks üle 30, ma ei opereeri.»

Treenimine ei paranda venitusarme ega rippuvat nahka

«Peale lapsesaamist või suurt kaalukaotust, kui nahk on välja venitatud, pole enam ühtegi treeningut, mis venitusarme kaotaks. Trenn ei tõmba seda nahka enam kokku. Ainus lahendus on üleliigse naha lõikamine.»

Ilukirurgid on perfektsionistid, kes teavad, et miski pole ideaalne

«Me näeme detaile, mida enamus inimesi ei näe. Seda seetõttu, et näeme alasti inimesi iga päev hommikust õhtuni. Meil on lai arusaam sellest, mis on normaalne või ideaalne. Me märkame ka väikeseid asümmeetriaid. Põhiline on patsiendi ja arsti arusaam sellest, mida soovitakse ja mis on võimalik.»

Ilukirurgid on terapeudid

«See on osa meie tööst. Keegi ei ärka hommikul mõttega, et tahan muuta oma nina või rindasid. Seal on taa mingi lugu, mis on psühholoogiliselt patsiendile keeruline. Ma proovin juba esimeses kõnes patsiendiga nende probleemide tagamaid uurida. See on oluline, et mitte opereerida valet patsienti. Kui patsiendi ainus ajend on endisele kaaslasele «koha kätte näitamine», siis me operatsiooni ei teosta.»

Me mõistame sinu ebakindlusi

«Ma olen ka ise iluoperatsioonil käinud ning tean, mis tunne on vihata mingit osa oma kehast. Mul olid suured enesekindlusprobleemid. Ma tean, mis tunne on olla ebakindel ja sellest üle saada.»