Ettevõtja Marianna Voznessenskaja: edukaks äriks pole vaja originaalset ideed!

Levinud takistuseks ettevõtlusega alustamisel on äriidee puudumine. Enamik Eestis tegutsevatest ettevõtetest on mikroettevõtted, millest suur osa on alguse saanud omanike hobidest. Seega on hea esmalt mõelda enda hobide peale – kui tegeled fotograafiaga, valdad väga heal tasemel võõrkeeli või tegeled veebikujundusega, võiksid pakkuda oma oskusi teenusena.

Kuidas aga arendada oma hobist ettevõte ja millised võivad olla takistused ideede teostamisel? Ettevõtja Marianna Voznessenskaja räägib, kuidas tema muutis oma hobi ettevõtteks.

Hobist arenes pereettevõte

Kõik algas minu hobist ja elustiilist – surfamisest! Olen alati soovinud Eesti kliimas surfata nii kaua kui vähegi kannatab, sest hilissügisesed ilmad on lainete nautimiseks parimad! Jahedad ilmad eeldavad aga head varustust ja kõige olulisem on soe kalipso. Paraku ei olnud ma siinsele kliimale sobivat kalipsot leidnud ja sealt hakkas idee soojast kalipsost idanema.

Samale ajale langes ka filmi «Chasing Mavericks» nägemine. Film räägib ühest Ameerika surfajast, kes kasutas brändi O`Neill varustust. Sealt tekkiski selle brändi vastu sügavam huvi ja hakkasime koos elukaaslasega, kes samuti armastab surfata, sama varustust otsima. Selgus, et lähim maaletooja asus Lätis. Sõitsime sinna kohale ja ostsime testimiseks paar kalipsot. Pärast nende proovimist olime lausa ekstaasis ja otsustasime seda vaimustust jagada kõikide Eesti veespordifännidega.

Idee leitud ja ratas hakkaski kiirelt veerema

Kui olime veendunud, et tegemist on parimate kalipsodega, võtsime ühendust Inglismaal asuva Euroopa peakontoriga ja rääkisime soovist hakata Eestisse nende kalipsosid tooma. Sõitsime Inglismaale kohale, kuna soovisime brändiga rohkem tuttavaks saada ja näha, millised on meie tulevased koostööpartnerid. Esimese partii tellisime ja oma poe avasime 2013. aastal ehk umbes pool aastat pärast idee tekkimist.

Väljakutsed

Kuna mul puudus eelnevalt suurem töökogemus, siis kõige keerulisem oli muuta mõtteviisi ja tunda end ettevõtte omanikuna ning võtta vastutust. Teiseks väljakutseks oli eesti keel. Kuna minu pere kolis kunagi Tallinnast Ida-Virumaale, kus suhtluskeeleks oli valdavalt vene keel, siis puudus mul eesti keele praktika.

Keeruline oli ka stardikapitali kogumine. Esimese partii kalipsode tellimiseks läks vaja ligikaudu 15 000 eurot. Pool summat saime ise kokku oma säästudest, ülejäänu saime koos elukaaslasega kokku nii, et pöördusime sõprade, pere ja tuttavate poole. Nemad teadsid meie hobist ja kirest surfamise vastu ning seega usaldasid meid piisavalt, et vajalik summa meile laenata.

Tee paremini kui teised!

Tean paljusid, kes soovivad ettevõtlusega tegeleda, kuid üheks levinud väiteks on see, et mul ei ole head ja originaalset ideed. Kuid tegelikult ei olegi alati vaja originaalset ideed! Minu arvates saab teha midagi, mis:

a) on juba turul olemas, kuid sinu toode või teenus on teistest parem või sa teed seda paremini kui teised;

b) sul on tõepoolest originaalne idee, kuid see võib ka konkurentidele silma jääda. Sel juhul ole valmis variandiks a).

Soovitused ettevõtlusega alustamiseks