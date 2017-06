Seitse märki, et sinu suhe on ühepoolne

Põhjuseks võib olla see, et üks osapool ei taha suhtesse vaimselt liialt palju panustada. Võimalik, et nad hoiavad oma silmi lahti kõikide võimaluste suhtes või üritavad sinu abil oma eksist üle saada. «Kui te hakkasite deitima kohe pärast seda, kui kaaslane lõpetas oma eelmise suhte, siis on suur võimalus, et ta otsis lohutussuhet või lihtsalt asendust,» ütleb suhteekspert April Masin. Mõnikord, isegi kui nad hoolivad teist väga, nad lihtsalt ei panusta suhtesse kogu oma energiat. Sellisel puhul peaksid mõtlema, kas ta on sulle ikka sobiv partner, kirjutab bustle.com.

Seda võib olla keeruline tunnistada, et sina panustad suhtesse rohkem kui kaaslane. Me tahame mõelda, et nad investeerivad suhtesse sama palju, ning on valmis seda näitama. «Kõige lihtsam viis nägemaks partneri huvi, oleks ise natukene tagasi tõmmata,» soovitab suhteekspert Aimee Hartstein. «Kas nad märkavad seda ja hakkavad rohkem pingutama? Kui mitte, siis teie suhe on rohkem tasakaalust väljas kui sa arvad.»

Teie ees on märgid, mida tasub jälgida.

Ta tühistab plaane või ei ilmu kohale

Suhe ei tähenda seda, et üks inimene peab kogu aeg kedagi ootama. Kui sa leiad, et ta pidevalt tühistab teie plaane või ei ilmu kohale, siis ta tõenäoliselt ei panusta sinuga võrdselt suhtesse.

Ta ei leia sinu jaoks aega

Isegi hullem kui plaanide tühistamine? Ta ei anna sulle oma aega üldse. «Kui su partner mõistab, et sa tunned nagu ei oleks sa tema elus vajalik või tähtis, siis sinust hoolides leiaks ta oma plaanide kõrvalt aega ka sinu jaoks,» ütleb suhtetreener Melinda Carver. Muidugi on oluline omada iseseisvaid elusid, aga ta peaks suutma sind ka sinna sobitada.

Ta hoiab sind ainult ühel poolel

Suhte toimimiseks on vaja oma elud ühendada. Kui sina oled valmis seda tegema, aga tema ei ole, on see probleemiks. Ta ei tutvusta sind tähtsatele inimestele oma elus, näiteks nagu sõbrad ja perekond, hoolimata sellest, et olete juba mõnda aega koos olnud. Sellisel juhul ei ole ta suhtele nii pühendunud, kui sina oled.

Ta imeb sind energiast tühjaks

Sa oled suhtes energiavampiiriga, kui sa tunned, et oled vaimselt tühjaks imetud. Emotsionaalselt nõrgad inimesed ei mõista selle tunde tagamaid kohe, aga kui sa oled lõpuks aru saanud, siis ära lepi sellise olukorraga.

Sa ei saa oma tunnetest rääkida

Sul peab olema võimalus olla sina ise. Kui sa üritad olla keegi teine, et oma partnerile rohkem meeldida, siis sa pingutad selles suhtes kaugeltki liiga palju. Kui sa kardad, et partneriga oma tunnete jagamine või temale emotsionaalselt toetumine viiks laeva põhja, siis tõenäoliselt tunned sa ennast sisimas tühjana. Sa ei taha tunda ennast kellegi terapeudina, aga see tunne võib tekkida, kui sa ei jaga oma mõtteid ja emotsioone temaga. Saa oma hirmudest üle ja ava ennast.

Ta tahab kõike „tema“ moodi

Tema restoranid, tema seriaalid, tema plaanid, tema kõik. Emotsionaalselt ebaküps partner ootab, et sa oleksid tema jaoks kõigeks valmis. Sa pead teda korduvalt paluma, et ta midagi sinu heaks teeks. Lõpuks ta teeb seda väga vastumeelselt ja tõenäoliselt üritab tekitada sinus süütunnet. See ei ole lahe.

Sinusse on kogunenud negatiivsed tunded

Kui sa oled ühepoolses suhtes, siis on see tõenäoliselt ainult aja küsimus, millal sinus tekivad negatiivsed tunded. Kui sa tunned, et viha sinus kasvab, võiks sul tekkida huvi, mis seda põhjustab. Ühepoolsed suhted saavad kesta mõnda aega, aga nad ei ole püsivad. Hoia silmad märkide suhtes lahti, jälgi kas ta on valmis suhtesse panustama. Kui ta ei ole, siis tasub mõelda suhte lõpetamisele.