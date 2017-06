Salapärane Salme soovitab: mida teha voodis liiga agara naisega ning kuidas aru saada, kas mehel on tõsi taga

Ütlesin eile öösel kogemata mehele, et tahaksin temaga koos kassi võtta. Ta ütles, et sel juhul musta värvi, aga nüüd pole ta rohkem sellest juttu teinud. Kuidas ma aru saan, kas ta mõtles seda tõsiselt või oli lihtsalt, noh, nii-öelda hetkemeeleolus?

Kullakene, palun täpsusta, mida te sel ajal tegite, kui see suurepärane idee tuli? Mulle tundub, et see mees oli keset ööd kas väga unine või väga rahuldatud ja ega sellises seisundis öeldud asjad ei olegi järgmisel päeval meeles! See asi on sul nüüd natuke keeruline, sest ühelt poolt peaksid sa ikka natuke vaatama, mis olukorras oma mehelt lubadusi välja pressid, aga teiselt poolt peab ta ikka oma sõna pidama.

Kireööde ajal vahepeal hinge tõmmates on ju tore omavahel juttu puhuda, aga lõppude lõpuks peab suured otsused elus ka kaine peaga üle rääkima. Muidu tood aga suure lauluga ühe koheva kõutsi koju ja siis tuleb välja, et su mehel on hoopis kassikarvade vastu allergia ning ta kõngeb sealsamas ära.

Kõik mu sõbrad eputavad sotsiaalmeedias oma puhkusepiltidega. Küll käiakse Soomes kontsertidel või kuskil soojal maal suve nautimas! Mina aga ei saa üldse puhkust ja kuskile minna pole raha ka!

No kus sinul on alles mured! Tööd vähemalt on, et puhkust ei saa? See on ju suurepärane, sest mõni mees istub praegu kodus ja ainult unistab, et keegi ta tööle võtaks.

Üldiselt ongi nii, et teiste elu tundub alati ilusam, aga kui pikemalt järele mõelda, siis pole ta midagi selline meelakkumine. Noh, võtame siis kasvõi reisimise, tead, higistad lennujaamas, siis higistad lennukis, pärast higista rannas. Kõrvalistmel on alati keegi, kes mõnuga kõhutuult laseb, ja restoranis saaksid kindlasti pahaks läinud kala.

Selle asemel ole parem rahulikult kontoris ja naudi seda, et sind ei puuduta isegi meie kehv suusailm. Nagunii kuskile minna ei saa, las ta siis sajab! Nagunii laias maailmas pommid lendavad, las see suvi möödub vaikses Eestis.

Salme, mu naine tahab alati voodis rääkida mingist eriti kuumast fantaasiast, kui me armastust jagame. Küll peame me ette kujutama, et ta on seksikas firmajuht, küll olen mina musklimehest perearst. Alguses olid need mängud täitsa toredad, aga nüüd on mind närima hakanud mõte, et kas siis ainult minust ei piisa? Ausõna, eile, kui ta jälle ütles, et mõtleme midagi seksikat välja, oleksin tahtnud vastata, et kõige seksikam oleks lihtsalt meid ennast mängida!

Nojah, ma saan aru küll, kuidas selline asi sulle närvidele käia võib. Ma arvan, et sa peaks ikka kokkuvõttes naisele rääkima, et mängime nüüd vahepeal iseennast ka. Eks ta tahab teie suhtesse natuke vürtsi tuua, sest paarid, kes öösel karjuvad, päeval ei kakle. Aga, noh, selle Eesti meeste liigse vürtsitamisega on nagu praemuna ülesoolamisega, et pärast ei suuda keegi seda suppi süüa. Uuri kõigepealt välja, kelle heaks ta neid fantaasiaid välja mõtleb, kas tema enda või sinu. Pärast tuleb välja, et talle ka eriline lolli… tähendab, rollimängimine ei meeldi, aga ta püüab hoopis sinu jaoks kireleegil möllata lasta.