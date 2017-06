Tähistame mõistlikult: kümme alkomüüti, mis ei vasta tõele

1. Aktiivne füüsiline tegevus aitab kiiremini kaineks saada

Füüsilise koormuse tulemusel koguneb lihastesse piimahape ning lihased väsivad, mistõttu alkoholi tarvitamisega saab organism lisatööd – maks ei suuda alkoholi ning piimhapet korraga kõrvaldada. Suur füüsiline koormus võib olla pigem tervisele ohtlik.

2. Paar tassi kanget musta kohvi või energiajooki põletab kiiremini alkoholi

Kohvis sisalduval kofeiinil on ergutav toime, kuid reaalsuses muudab see inimeses lihtsalt erksamaks, mitte ei vähenda alkoholijoovet. Alkoholi ja energiajoogi üheaegne tarbimine suurendab alkoholimürgituse tõenäosust.

3. Külm dušš aitab kiiremini kaineks saada

Sarnaselt kohvi ja energiajoogi tarbimisele muudab ka külma duši all käimine enesetunde erksamaks, kuid alkoholi põletamise protsess toimub ennekõike maksas ning selle kiirust muuta ei ole võimalik.

4. Keefirist ning kommidest on võimalik saada alkoholijoove.

Keefiris ning alkoholiga kommides on väga väike kogus alkoholi (kogukaalust 1–2%) ning seetõttu need ei tekita alkoholijoovet.

5. Õlu ja siider on nagu karastusjoogid

Ei ole! Üks 0,5-liitrine 5% kangusega õlu sisaldab 20 grammi puhast alkoholi, nii et ka lahjad alkohoolsed joogid tekitavad joobe.

6. Alkohol muudab liikluses erksamaks ja tähelepanelikkumaks

Juba väike kogus alkoholi juhi veres pärsib tema otsustusvõimet, tähelepanu ja reaktsioonikiirust. Samuti tekivad probleemid kiiruste ja vahemaa hindamisel, kursi hoidmisel ning vaateväli aheneb kitsamaks, mis tähendab, et külgedel toimuvat ei tajuta.

7. Alkohol parandab une kvaliteeti

Une kvaliteedile ja kvantiteedile on alkoholil nii lühi- kui pikaajaline mõju. Suure koguse alkoholi tarbimisel on unefaasi esimesed tunnid küll sügavad, kuid öö teine pool on selgelt häiritud. Inimene ei jõua n-ö unenägude faasi, mis on aga hädavajalik inimese vaimse tervise jaoks, et olla värske ka järgmisel päeval.

8. Viin on külmarohi

Kange alkohol tekitab juues soojatunde, sest pindmised veresooned laienevad. See on külmas keskkonnas ohtlik, sest soojuse äraandmine alkoholi tarbimise tõttu suureneb.

9. Alkoholi lagundamisprotsessi on võimalik kiirendada

95% alkoholist väljub organismist valdavalt tänu maksa tööle. Väga väike kogus alkoholist eraldub läbi inimese hingeõhu, naha ning uriini kaudu. Ainus moodus kainenemiseks on aeg.

10. Pits viina on suurema alkoholisisaldusega kui klaas õlut

Ei ole! Üks 0,5-liitrine 5% kangusega õlu sisaldab 20 grammi puhast alkoholi, kuid pits ehk 40 ml viina sisaldab 13 grammi puhast alkoholi. Erinevate jookide alkoholisisaldustega on võimalik tutvuda SIIN.