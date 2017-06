Sooviloits pööripäevaks - kasuta jaanilaupäeval tulemaagiat ära

Kirjuta jaanilaupäeval oma soov paberile ja keera paber rulli. Puhu rulli sisse 3 korda – nii puhud soovile hinge sisse. Hoia rulli käes ja loe Sooviloitsu, mille leiad allpool, vähemalt 3 korda. Kanna paberit endaga kaasas kuni jaanilaupäeva, 23. juuni õhtuni. Just enne keskööd võta tule ääres oma soov välja, loe loitsusõnad peale ja kui sa tunned, et õige hetk on käes, siis viska paber tulle.

Sooviloits sobib lausumiseks üksi või hulgakesi. Kui hulk rahvast koos, võib loitsida nii, nagu vana regilaulu lauldakse – üks loitsib rea ette ja teised kooris järgi. Teadjamees Vigala Sass ütles: Loitsu vägi on tema korduses, mida rohkem ketrad, seda suurema ja tugevama jälje ta jätab, seda tugevama impulsi ta annab. Pane taustaks mõnusad šamaanitrummi rütmid – valitud lugude lingid leiad allpool – ja saada oma soovid tulevaimude abiga tuleviku poole teele!

Saagu, saagu kõik mu soovid!

Saagu, saagu kõik su soovid!

Saagu meie südamesoovid

Imelisteks ilmutusteks!

Päikse puna paisutamas,

Kuu kuma kasvatamas.

Sõuab salasoovikene,

Tõuseb taevavõlvi alla.

Looja lahkus liigutagu,

salasoovi soojendagu.

Tuli terav tehku taiga,

Õhud õrnad õpetagu,

Veed vägevad veeretagu,

Maa mahlad andku maitset.

Kasvab salasoovikene,

ilmub asi imeline,

jõuab koju kullakene!

***

Salasõna soovitab loitsida mõjusa šamaanitrummi saatel. Siin on kaks valitud lugu:

https://open.spotify.com/embed/album/1C3dY4h7p3auKgPknDmq9v