Viis müüti suitsetamisest, mida sa teadma peaksid

1. E-sigaret ei ole tervisele nii ohtlik nagu tavasigaret

E-sigarettide ohutust kinnitavad objektiivsed andmed puuduvad, sest nende kohta ei ole pikaajalisi uuringuid ja selle mõju tervisele ei olegi tänapäeval täpselt teada. Just see võib olla ka põhjuseks, miks e-sigarette peetakse ohutumaks. Kuna e-sigaretil ei ole ka filtrit, tõmmatakse kogu keemia endale otse kopsu. Lisaks ei ole tõestatud, et väljahingatav keemiat täis aur teistele ruumis viibivatele inimestele ohutu on.

2. E-sigaret aitab suitsetamisest loobuda

E-sigareti kasutamine võib tekitada samamoodi harjumuskäitumist ning see on lihtsalt teistsugune suitsetamine, mis on tervisele kahjulik. Pigem on e-sigaret populaarsust kogunud, sest ruumides ei ole lubatud suitsetada. Lastel on selle tarvitamist ka teiste eest kergem varjata, kuna reetev lõhn ei ole nii tugev. Tasub meeles pidada, et alaealisel on keelatud kasutada ja omada e-sigaretti ning selle osi, sõltumata sellest, kas vedelik sisaldab nikotiini või mitte. Suitsetamisest loobumiseks saab aga pöörduda hoopis tubakast loobumise nõustamiskabinetti.

3. Passiivne suitsetamine ei ole nii kahjulik kui tavaline suitsetamine

Tubakasuits ei kahjusta mitte ainult suitsetaja, vaid ka ümbritsevate inimeste tervist. Kuigi üldiselt püüavad suitsetajad teisi tubakasuitsust säästa, siis enamik inimesi ei tea, et 80 protsenti mürgisest tubakasuitsust on nähtamatu. Suits, mida sa silmaga ei näe, aga ninaga tunned, on kordi kahjulikum, sest suitsetajal on suus filter, aga kõrvalseisjat ei kaitse sissehingatava mürgise tossu eest miski. Eriti tugevalt mõjutab passiivne suitsetamine lapsi, kelle organism ja immuunsus on täiskasvanute omast vastuvõtlikum ning kellel ei pruugi olla võimalik suitsust eemale minna. Vanemana on oluline meeles pidada, et siseruumides ja autos suitsetamine on lapse tervisele väga ohtlik, sest mürgine aur ladestub ka mööblisse ja autoistmetesse.

4. Huuletubakas aitab paremini keskenduda

Huuletubakas kahjustab kesknärvisüsteemi, kutsudes esile uimastava toime ning ärevushäired, tähelepanu- ja keskendumisraskusi. Huuletubaka tarvitajal imendub nikotiin suu limaskesta kaudu otse verre ja sealt edasi ajju. Kuna huuletubakas on limaskestaga püsivamas kontaktis, jääb nikotiin inimese organismi kauemaks ja selle tase on ühtlasem kui tavasigarette suitsetades. Samuti on tõenäoline, et kehasse jõuab sel viisil rohkem nikotiini. See on põhjus, miks huuletubaka tarvitajatel on oht nikotiinist sõltuvusse jääda suurem kui tavasigareti suitsetajatel. Huuletubakas sisaldab 2-2,5 korda rohkem nikotiini kui sigaretid, ligi 2000 keemilist ühendit ja paarkümmend vähki tekitavat ainet.

5. Vesipiibu tegemine on süütu ajaviide, mitte suitsetamine

Vesipiibus kasutatav tubakas sisaldab nikotiini, mis tekitab kergesti sõltuvust. Tegelikult võib ühe tavalise tunniajase vesipiibuseansi ajal sisse tõmmata enam kui 100 korda rohkem mürgist suitsu kui ühe tavalise sigaretiga. Eestis peetakse vesipiibu tõmbamist tihti nii süütuks ajaviiteks, et paljud vanemad aktsepteerivad selle tõmbamist isegi laste ja noorte puhul. Tegelikkuses ei ole vesipiibu suitsetamine pelgalt seltskondlik ajaviide, vaid see tekitab nikotiinisõltuvuse ja suurendab riski hakata sigaretisuitsetajaks. Vesipiibus olev vesi ei püüa paljusid kahjulikke aineid kinni ja isegi pärast veefiltri läbimist sisaldab suits suurel osal toksilisi aineid. Vesipiibu huuliku jagamine mitme suitsetaja vahel sisaldab riski haigestuda nakkushaigustesse, nagu C-hepatiit, huuleohatis, hingamisteede viirused, tuberkuloos, maksapõletik jt.

