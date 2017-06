Kolm sammu, mis aitavad ülesöömisele lõpu teha

Kogu see hirm, enese piitsutamine ja haletsemine on ebavajalik, lausa vastuoluline. Tahad, et söömasööstud lõppeksid? Tuleb välja, et sellepärast muretsemine muudab neid ainult hullemaks, kirjutab thebeautybean.com.

Vastupidiselt sellele mida sa võid uskuda, ülesöömisest pääsemine ei ole kinni niivõrd toidus, vaid selles kui väärtuslik sa enda silmis oled, milliseid piiranguid sa toidule sead ja kui suur võim on toidul sinu üle. Asi ei ole selles mida sa endale suhu paned, vaid pigem selles, mis tunded sind pärast seda valdavad.

Oled sa valmis lõpetama kohtumõistmise selle üle mida sa sööd, ning looma toiduga ilusa suhte?

Teie ees on kolm sammu, mis aitavad lõpetada ülesöömise.

Kirjuta toidule kiri

Mis on sinu suurimad uskumused toidu kohta? Võta paber ja pliiats, ning jaga oma tundeid, uskumusi, viha, valu, hirmu, meeleheidet ja kõike muud, mille peale sa tuled kui mõtled toidule. Millisel moel toit sinu tundeid mõjutab? Mis toit sinu kehale teeb? Kirjuta see kõik üles, adresseerides need mõtted toidule – ära kirjuta toidust, vaid toidule. Tähtis on jõuda selgusele, mis on selliste tunnete tagamaad.

Kirjuta vastus toidult

Vastuseks sinu tunnetele, mis toit sulle vastab? Lükka tavapärane mõtlemine hetkeks kõrvale ja astu momendiks toidu rolli.

Mida toit tahab sulle öelda? Mis on toidu eesmärk sinu elus? Mida toit sinu heaks teeb, mis ta sulle annab? Mis nõu võiks toit sulle anda? Kuidas ta võiks aidata sul luua tasakaal ja rahu, olenemata mida sa otsustad süüa?

See võib tunduda veidi veider, aga muutes niiviisi oma vaatenurka ja astudes teistsugusesse rolli, võivad sinu mõttemaailmas toimuda väga suured muutused.

Ära püüa oma ülesöömist kontrollida

See tundub väga ebaloogiline nõuanne, kas pole? Aga mida rohkem sa endaga võitled, seda rohkem sa üle sööd.

Luba endal süüa kõike mida sa soovid, piiramatutes kogustes. Naudi selle tegemist. Ole teadlik, ole kohal, ning lase lahti kogu süütundest, mis sind tavaliselt valdab. Mida rohkem mõnu ja mängulisust sa oma söömisesse lisad, seda rohkem sa tegelikult oma toitumist jälgid. Kui sa võtad valu ja süütunde ära, lihtsalt naudid oma toitu – isegi neid toite, mida sa pidasid «halvaks» – seda tasakaalukamaks ja paremaks muutuvad suhted toidu ja sinu kehaga.

Neid kolme strateegiat kasutades suudad lahti lasta halbadest emotsioonidest, mis sind varem süües kimbutama tulid. Lõpuks, kui oled teadlik, miks sa seda teed, saad alustada tööd reaalsete probleemidega, mis on sinu käitumise taga. Siis alles lõbu algab.

Pea meeles, et me kõik peame endaga pidevalt tööd tegema. Probleemid ülesöömisega on lihtsalt sinu viis õppimiseks, kuidas teenida oma keha, vaimu ja hinge.