Grupiseks lõppes mõrvaga

Süüdistus on esitatud 24-aastasele Christopher Membrenole, keda kahtlustakse 20-aastase Manos Ikonomidise tapmises, kirjutab Fox News. Ikonomidise vägivallatundemärkidega keha leiti esmaspäeval Brooklyni linnajaost korterist, mees suri hiljem haiglas.

