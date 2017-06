Tähistame jaane nagu vanad eestlased: kuidas ennustada ja õnne majja tuua

Jaanipäeva rikkalikust kombestikust on tänini säilinud tuletegemise komme. Aga miks me seda teeme? Millised pärimuslikud lood ja laulud on seotud selle sugugi mitte kõigile ümberkaudsetele rahvastele nii olulise kombega? Üks põhitaotlusi on püüd tule puhastava toime abil vabaneda kõigest halvast ja mittesoovitavast, eeskätt kurjadest üleloomulikest jõududest. Eestlaste tule tegemine on tugevam traditsioon kui idapoolsetel rahvastel, kuid ei ole teada, et see on oluliselt seotud päikese kultusega, nagu näiteks germaanlastel. Üle tule hüppamise kombe populaarsus nii meil kui teistel rahvastel annab tunnistust sellest, et maha tehtud tuli pole kuskil võõras.