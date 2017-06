Naised jagavad, mida nad tegelikult pornost arvavad

1. «Mul ei ole midagi porno vastu, ma lihtsalt ei vaata seda kunagi. Suures osas selle tõttu, et ma kardan saada arvutisse viirust, näiteks sellist, et kõik mu sõbrad saavad minu nime alt rämpsposti, mis sisaldab endas linki pornosaidile.»

2. «Porno on aidanud mul vältida seda, et seksin meestega ainult sellepärast, et olen kiimas. See hoiab mind ohutus tsoonis.»

3. «Kui mu kujutlusvõime on parasjagu puudulik, siis porno teeb selle tasa. Aga miks on tänapäeva pornos nii palju sülitamist?»

4. «Minu praegune suhe on hea ja vaevu pornost mõjutatud, aga pea iga eelnev suhe oli pornost mingil määral mõjutatud. Ma ei kogenud meestega olles orgasmi kuni ma sain 24. Ja ma olin palju seksinud. Mul oli pidevalt tunne, et need mehed eeldasid mind kogevat orgasme nagu pornofilmis. Ja veel – anaal. Miks arvatakse, et see on tavamenüüs? Rääkimata nende suuseksi soovidest. Ma olen mõelnud, et kas mehed tuleksid selliste mõtete peale nii sagedasti, kui puuduks selline asi nagu porno.»

5. «Ma ei vaata pornot, et ennast rahuldada. Kui üldse vaatan, siis selleks, et õppida rohkem seksi ja seksuaalsuse kohta.»

6. «Nii paljude erinevate kehatüüpide ja vagiinade nägemine on aidanud mul seljatada kogu negatiivsuse, mida ma oma keha suhtes tundsin, eriti pärast sünnitamist. Ma ei osanud sellist mõju oodata.»

7. «Tegelikult õpetas porno mind seksima, nii meeleheitlikult kui see ka kõlab. Porno on minu elu mõjutanud nii positiivselt kui ka negatiivselt.»

8. «Ma käin kohtamas nooremate meestega, nende käitumine voodis on arusaadavalt õpitud pornofilmidest. Mõnel on selle kopeerimisega päris elus raskusi.»

9. «Mul on olnud mehi, kes järeldavad sellest, et kui naine ise tahab seksida, siis ta on valmis seksima nagu pornostaar.»

10. «Ma olen kahekümnendate alguses ja mul ei ole partnerit, sellegi poolest tahan ma oma seksuaalsust avastada. Ma arvan, et see on ohutu viis õppida iseenda ja sinu keha kohta. See muudab mind rõõmsamaks, enesekindlamaks ja annab mulle mu elu üle kontrolli.»

Allikas: www.marieclaire.com