Seitse kavalat viisi, kuidas ketšupist imesid välja võluda

Kiirel grillihooajal ostetakse ja tuuakse ka külakostiks palju ketšupit ning see omakorda paneb nii mõnegi kodukoka loovalt mõtlema ja sellele armastatud kastmele põnevates retseptides kasutust otsima.

Salvesti müügi- ja turundusjuht Triin Kõrgmaa jagab kavalaid näpunäiteid, millistes toitudes eestlaste lemmikkastet kasutada.

Ciao, marinara kaste!

Tomatine ja maheda maitsega ketšup asendab edukalt saapamaa lemmikroogades tomatikastet. Kuumuta pannil küüslauk, lisa ketšup, petersell, pipar ja soovi korral basiilikut ning maitsev pitsakaste ongi valmis. Pastakastmesse võib veel lisada seeni, salaamit, oliive ja kappareid. Ketšupi hapukas maitse võtab ka vajaduse lisada kastmesse valget veini või veiniäädikat.

Suu magusaks

Ketšup ja šokolaad on uus kuum paar! Üllata külalisi šokolaadiste kausikestega, mis on tänu ketšupile parajalt marjased. Nelja portsjoni jaoks kuumuta 100 ml piima näpuotsa tšillihelvestega ning tõsta jahtuma ja maitsestuma. Seejärel lisa piimale 150 ml vahukoort ja tõsta tagasi tulele. Kui segu on kuum, lisa 100 g tumedat šokolaadi ja supilusikatäis ketšupit ning sega hoolikalt. Vala segu meelepärastesse kaussidesse või klaasidesse ning hoia 2-3 tundi enne serveerimist külmikus. Serveeri krõbedate küpsistega!

Šašlõkimarinaad

Maitsvaks marinaadiks sega ketšup, punase veini äädikas, küüslauk, sibul, sinep ja mesi. Sea- ja veiseliha võiksid marinaadis maitsestuda üleöö, kanale aga piisab mõnest tunnist. Kuna viimane kipub ka kiiremini kuivama, võib eelnevale retseptile lisada keefirit või jogurtit, mis aitab liha mahlasena hoida. «Kindlasti tuleks retseptides kasutada võimalikult suure tomatisisaldusega ketšupit, mis annab marinaadile puhta ja autentse maitse,» õpetab Kõrgmaa.

Glasuur lihatoitudele

Üksnes mõte hõrgust magus-hapust glasuurist kuumal lihalõigul paneb suu vett jooksma. Kasuta spaatlit ja kanna ketšupit enne ahju panemist mistahes liharoale. Küpsemise ajal ketšup pakseneb ja muutub maitsvaks glasuuriks. Proovi ketšupiga katta ka kodust pikkpoissi.

Kastmed

Ketšup on vajalik koostisosa mitmetes retrokastmetes. Nostalgiahõngulise burgerikastme valmistamiseks sega hapukoor ketšupiga, Vene kastme tarvis aga ketšup, mädarõigas, majonees, Worcesteri kaste, sool ja must pipar. Tomatise Prantsuse salatikastme jaoks lisa ketšupile sibul, hakitud küüslauku, pisut sidrunimahla ja mett. Kõik eelnimetatud kastmed sobivad rohelisele salatile tilgutamiseks, külmade köögiviljadega serveerimiseks ning gurmee võileibade või hamburgerite vahele.

Magushapu rännak Aasiasse

Ketšup annab erinevatele Aasia toitudele just selle vajaliku magushapu noodi. Kalakastme ja laimi koostöös sünnib taipärane maitse ning klassikalise magushapu kastme jaoks piisab ketšupi, ananassimahla, sojakastme, äädika ja maisitärklise kokku segamisest.

Kodune barbeque-kaste

Ameerikas armastatud barbeque-kastmest valmistatakse marinaade ja erinevaid kastmeid ning see on kaaslaseks nii veiseribidele, sealihale kui kanale. Koduse barbeque-kastme valmistamiseks pane ketšup pliidile, sega hulka must pipar, sibulapulber ning suitsuse aroomi saamiseks suitsusoola või naturaalset suitsumaitseainet ja kuumuta kuniks kaste hakkab paksenema. «Kindlasti võiks alles hoida vanad ketšupipudelid, kus värskelt valminud koduseid kastmeid mugavalt hoiustada,» soovitab Kõrgmaa.