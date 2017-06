Hea teada: kuidas valida, mida kindlustada?

Mõni agaram kindlustusagent võib ju puust ja punaseks teha, miks sul just seda paketti on vaja, parem ju karta kui kahetseda, aga igakuine tasu, kuitahes väike, on ka raha. Seega vaata üle allolev nimekiri ning hinda oma reaalseid vajadusi ja võimalikke riske. Kindlustada või siis mitte kindlustada – mõlemal juhul mõjutab antud otsus sinu praeguseid ja tuleviku kulusid. Iseasi, kui ulatuslikult.

Nutikindlustus

Nutitelefonid ja tahvelarvutid on need kõige kergemini ja ka tihedamini purunevad asjad kodus. Eriti, kui peres on väikeseid lapsi. Teatud firmad pakuvad nutiseadmete parandamise hüvitamist kodu- või autokindlustuse raames, kuid uurida tasub ka eraldi kindlustuspakette. Siis saad veenduda, et sul on parim lahendus. Nutiseadmete kindlustamist ühel või teisel moel tasub kaaluda, sest tihti maksab purunenud klaasi või nupu parandamine pool seadme ostuhinnast.

Teiste seadmete ja vallasvara kindlustus

Kindlustada saab ka telekat, raadiot, külmikut või erinevaid seadmeid komplektina. Kuna elektrooniliste seadmete väärtus kahaneb ajas kiiresti, siis uuri kullipilgul kindlustustingimusi. Eriti oluline faktor on omavastutuse suurus. Kui see moodustab lõviosa uue seadme maksumusest, siis on targem kindlustamata jätta. Vallasvara kindlustamine võib olulisem olla neile inimestele, kes elavad üürikorteris. Võõrast pinda ise ei kindlusta, kuid oma asjade eest sooviksid ikka hoolitseda. Enne aga räägi omanikuga lepingutingimused läbi. Vahest hüvitab tema korterikindlustus ka korteris olevatele asjadele tekkinud kahju.

Kodukindlustus

Oma koju investeerid sa kõige rohkem oma aega raha ja raha. Viimase aja uudistest selgub aga, et aiast pannakse suurema tahtmise korral isegi hekk pihta. Lisaks varastele võib kodu seisukorda mõjutada ka õnnetus naabrite juures või mõni looduskatastroof. Seega on kodukindlustus sõlmida rohkem kui soovituslik. Enne uuri kindlasti turgu ja võrdle erinevaid pakkumisi.

Elukindlustus

Nii mõnigi inimene jätab elukindlustuse sõlmimata, sest mõte surmast on ebameeldiv. Samas, ega elukindlustus polegi mõeldud igaühe jaoks. Kui sinu peres on inimesi, kes otseselt sõltuvad sinu sissetulekust, siis tasub elukindlustust kaaluda. Ära lase end teema morbiidsusest mõjutada ja võta pakkumised. Mõistliku kuumakse korral kaovad sünged mõtted peast kiiresti.

Laenukindlustus

Kindlustada saab nii krediitkaardilt võetud kui ka suuremaid pangast laenatud summasid. Siinkohal tasub läbi mõelda, kui suur on risk, et jääd maksetega hätta ning kui suure summa lisab laenukindlustus sinu igakuisele laenumaksele. Kui oled üpris kindel, et tagasimaksmisega võib probleeme tekkida, siis jäta parem laen üldse võtmata. Samas, sa ei saa iial olla täiesti kindel, et su töökoht ei kao või et su tervis ei vea alt. Laenukindlustuse kohta tasub uurida ka siis, kui oled pere üks peamisi leivateenijaid.

Lemmikloomakindlustus

Õnnetusi juhtub, ka lemmikloomadega. Vaevalt sa sooviksid kliinikus olla silmitsi paratamatusega, kus pead raha puudumisel oma sõbra magama panema. Üldiselt on reegel, et mida suurem või haruldasem loom, seda suuremad ravikulud. Lemmikut kindlustades tuleks arvestada ka tema elueaga, näiteks hamstri kindlustamine pole just mõistlik investeering.

Kasko- ja liikluskindlustus

Ise võid sa ju eeskujulik liikleja olla, kuid meie teed on täis igasuguseid kahtlaseid elemente: huvitava suhtumise või puudulike oskustega juhid, kaheldava väärtusega sõiduteed ja ekstreemsustesse kalduvad ilmastikuolud. Seega pole siin eriti pikka mõtlemist. Plekimõlkimisest suurema õnnetuseni – igakuised kindlustusmaksed on 100% asja ette.

Reisi- ja tervisekindlustus

Kõik sõltub sihtkohast, reisi pikkusest, reisivahenditest ja sinu kohvri sisust. Kui viskad seljakoti selga ja sõidad bussiga paariks päevaks Riiga, siis tundub reisikindlustus natuke liiast. Samas, pikemad ja kaugemad reisid võivad tekitada muret pagasi, tehnika ja reisi katkemise pärast. Eraldi teema on tervisekindlustus. Euroopa Liidu sees kehtib ravikindlustuskaart, mida on võimalik eesti.ee portaalist paari klikiga tellida. Väljaspool liitu reisides tasuks tervisekindlustus ikkagi teha. Ka kõige tervem inimene võib haigestuda või õnnetusse sattuda ning raviarved välismaal on ühed suurimad arved. Parem karta kui kahetseda.

Mida kindlustuse valimisel kindlasti silmas pidada

ehk hangi vastused järgmistele küsimustele: