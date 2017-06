Liina Valner: kurja ema supp ehk kuidas ühendada töö- ja pereelu ilma hulluks minemata?

Või mis tükk aega…terve päev olid vahelduva eduga silme ees nutused lapsed. Lisaks jäin ma igal hommikul hiljaks, sest ükskõik kui vara ma ka ei ärganud (keskmiselt kell 5.50), suutis ikka emb-kumb lastest millegi ootamatuga hakkama saada: näiteks naisele ei sobinud mitte üks aluspüks ning mehel oli just enne uksest väljumist vaja kakale minna. «Ära muretse, emme, mul ei lähe kaua, mul läheb ainult viis tundi,» rahustas ta närvilist mind wc ukse peal.

Ma ei ole vist päris tavaline ema ja ma ei ole nõus väitega, mida paljud mulle laste beebiea raskustega võideldes lohutuseks ütlesid: «Ära muretse, varsti läheb kergemaks, lapsed kasvavad ise!» No ei ole nii, ei kasva nad midagi ise. Minu jaoks, kes ma sain hoobilt kaks last korraga ning ilma kasutusjuhendita, nagu see ikka käib ning olles lisaks perfektsionist, kulges aasta jagu emaks olemise kõrvalt täiskohaga töötamist nii, et uue suve alguseks olid kõikidel pereliikmetel patareid (ja ka varupatareid) tühjad. Tugiisikuid meil ei ole – minul ei ole vanemaid ning mehe vanemad on piisavalt eakad, et lapsehoiust mõjuvatel põhjustel keelduda, mõistan neid igati.

Nii et ainsad, kelle peale me loota saame, oleme meie ise. Ma võtsin endale emaks saanuna eesmärgiks, et ma pean olema the best– ma kuulan ja kuulen oma lapsi, ma aitan neid, ma teen neile tervislikku toitu, ma mängin nendega, ma käin nendega põnevates kohtades, ma ei jäta ühelegi miksile vastamata ja ma olen neile alati ise toeks, kui nad on haiged. Vahel küll sai ka lapsehoidjaid palgatud, ent kuna nende abi ei olnud vaja süstemaatiliselt, vaid paaripäevase etteteatamisega umbes paariks päevaks korraga, siis kadusid head ning sobiva tunnihinnaga kandidaadid kiiresti ära uute, stabiilsemate väljakutsete poole.

Ühesõnaga, kui uus suvi saabus, olin ma pea tervest aastast tööl käia saanud 100 protsendist umbes 60, sest haigused tulid ju ikka nii, et esmalt üks, siis teine – sageli poogiti külge erinevad viirused aga läbi põeti kordamööda ikka mõlemad jne.

Alguses üritasin haiguste ajal tööd teha kodukontoris, ent säärase piina ning minupoolse vastutuleku tööandja suhtes pidin peagi lõpetama, sest isiklikule valusale kogemusele tuginedes ei ole võimalik teha täisväärtuslikku tööd kahe haige kolmeaastase kõrvalt. Tegelikult kuidagimoodi on, aga kokkuvõttes ei võida sellest keegi – kusagilt midagi ikka lappab, kellelgi mõni aur tegemata, rohi võtmata, lõunauni magamata, minul mõnele kõnele või e-kirjale vastamata jne. Süümepiinad kasvasid nii laste kui tööandja ees. Õhtuks oli kurnatusetase laes.

Kas poole kohaga töötamist saab õppida?

Loobusin täiskohaga tööst, puhkasin pool suve, mille jooksul põdesid lapsed läbi ka kokku viis nädalat kestnud tuulerõuged. Uue väljakutse leidsin juba enne puhkust ning sügisest tööle asudes tundus see esialgu nii hästi sobivat – armastatud turundustöö 30protsendilise koormusega. Eestis ei ole osakoormusega töötamine vist veel väga levinud, kuid mina sain seda proovida täpselt seitse kuud, enne kui tajusin, et ma lihtsalt ei oskagi osakoormusega töötada.