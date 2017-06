Neli trikki, mis muudavad jaanigrilli unustamatuks

Rakvere tootekategooriajuht Heli Sepp jagab soovitusi, et jaaniliha saaks hõrk, ahvatlevalt kuldpruun, parajalt maitsekas ega kõrbeks ära.

Šašlõkiliha valimine

Kuigi traditsiooniline sealiha šašlõkk või grill-liha võivad tunduda turvalise valikuna kana, lamba või kala ees, peab liha õnnestumiseks valima õige lihatüki, teadma õigeid lõikamisvõtteid ja marinaadiretsepte ning tundma ka oma grilli hingeelu.

Sobivaim lihatükk šašlõki valmistamiseks on kaunilt pekipitsine seakaelakarbonaad, kuid ka täiesti taistest seatagaosalihastest lõigatuna jääb šašlõkk maitsev ja mahlane. Väherasvasema liha eelistajad peaksid valima tooraineks seavälis- või sisefilee.

Lõikamine

Šašlõkilihaks peaks lihast ristikiudu lõikama kuubikud, mille küljemõõt on 3-4 cm. Seavälisfileest võiks lõigata ca 1 cm lõigud ja unustada ei tohiks ka vasardamist. Lükka šašlõkk vardasse nii, et lihatükid oleksid tihedalt üksteise vastas ja võimalikult võrdse suurusega – see tagab liha ühtlase küpsemise.

Maitsestamine

Marineerimine muudab happe mõjul vintske ja sidekoerikka liha pehmemaks. Klassikalise sealihašašlõki äädikamarinaadi koostises on toidu-, veini- või õunaäädikas, lisaks annavad maitset mugulsibularattad, küüslauk ning sool ja pipar. Suvise kerge lihamarinaadi põhikomponendiks ja lihale õige marjamaitse andmiseks sobib hapukas marjamahl või -püree, millele võib lisada erinevaid maitseaineid ja ürte.

Sealiha saab maitsestada nii kuiva maitseainete segu kui ka marinaadiga. Parimateks maitseandjateks suvisel grillihooajal on muidugi värsked ürdid otse koduaia peenralt. Kes ise liha marineerida või maitsestada ei soovi, võib valida juba valmis marineeritud liha.

Šašlõkile hõrgu suitsumaitse andmiseks võib sütele panna eelnevalt vees leotatud lepa-, kirsi- või õunapuulaastud. Mõnusa maitsesuitsu annavad ka erinevad maitsetaimed või sütele asetatud terve küüslauk.

Grill tippvormi

Ühtlaselt hõõguvad söed tuleb grillil jagada nii, et tekiks kaks tsooni. Kuumem ja jahedam osa võimaldavad grillida erineva küpsusastmega lihasid ja on vajadusel abiks ka järelküpsetamiseks. Kuna väiksemad ja õhemad lihatükid valmivad kiiresti, tuleks need asetada sütele lähemale, mis tagab liha kiire pruunistumise ja aitab ka kuivamist vältida. Suuremaid ja sitkemaid lihatükke tuleb aga grillida grilli jahedamas osas.

Nii on võimalik tagada ühtlane valmimine ja vältida pealt kõrbenud, kuid seest toorest liha. Üldiselt kehtib reegel, et mida rasvasem on liha, seda mõõdukamal kuumusel tuleb seda grillida. Tavaliselt kulub sealihast šašlõki küpsetamiseks 15-20 minutit ning liha valmimisest annab märku ühtlaselt pruun koorik.