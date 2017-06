Eesti teatri vanaema Amalie Konsat ei hoidnud lavalt eemal ei rahva põlgus ega ülim vaesus

Poeg Harri on seda aega meenutanud: «Maailmasõja lõpupoole kolisime Riia tänavale. Sääl oli kahetoaline korter köögiga. /.../ Mammi elu oli seal Riia tänaval ikka tavaline — proovid, näitemängud, ringreisid, tuluõhtud ja vist paar juubelit ka ... Mäletan, et «kabineti» seinale ilmus veel üks loorberipärg. Eelmisest oli jäänud peaaegu paljas traat ja uus pärg söödi ka täiesti puhtaks. Sest loorberi lehti said kõik, kes meil aga käisid, kel vaja oli ja kes pärja küljest võtta viitsis /.../ Et mu emal kuldne süda oli, see oli kõigile teada ja seda läks teinekord kangesti vaja, kui meestel «väljapääsmatu» olukord tekkis, harilikult ikka hommikul vara. See väljendus umbes nii: vali koputus meie aknale ja selle järele: «Maali, tee lahti!» Oli aga juba teada, kes seal võivad olla. Ilusas, karges suvehommikus liikusid akna taga üks, kaks või kolm kogu — Ratassepp, Luts ja mõnikord ka mõni teine. «Maali, laena kaks krooni!» – «Armas jumal, kust ma võtan, meil omalgi ei ole!» – «Armas Maali, anna, noh!» – «Poiss, mine vaata käekotist, kas sääl on!»»

Uhke juubel ja pensionile saatmine

1926. aastal tähistas Amalie Konsa esimese kutselise näitlejana Eestis oma lavategevuse uhket 40. juubelit. 19. mail pandi Amalie lavale kuldsele troonile istuma, anti lilli ja saadeti pensionile. Muidugi polnud see vabatahtlik. Menning oli läinud juba 1914 ja teatrimajas puhusid uued tuuled. Uus direktor Voldemar Mettus oli seisukohal, et «vana inimene – juba viiekümnendast eluaastast peale – pole enam kellegi näitleja» .Edaspidi pidi Amalie Konsa ära elama Kultuurkapitali napist pensionist.

Kava, Vanemuse teatri näitleja Amalie Konsa auõhtu, RM _ 1771 Ar1 75:210, Virumaa Muuseumid SA / muis.ee

Aga kui näpud hoopis põhja puutusid, võis Konsat näha Kroonuaia tänava otsas Emajõe ääres raha kasseerimas nendelt, kes paljuks pidasid tiiru teha, et Kivisilla kaudu üle jõe pääseda. Konsa oli hankinud linnalt suveks õiguse paadiga rahvast üle vedada. Sest elu ei jäänud ju seisma, vaid nõudis elamist ja poeg ülikoolis koolitamist, et see võiks korporatsiooni kuuluda ja kanda ihaldatud värviteklit. Eduard Türk meenutas: «Olgu ilm milline tahes, istus ta hommikust õhtuni linna serval Oa tänava otsa kohal jõe kaldal ja kasseeris sendikesi, kuna tema abiline soovijaid paadiga üle vedas.»

Kui Theodor Luts hakkas 1927. aastal tegema oma kuulsat filmi «Noored kotkad», siis võttis Konsa sellest muidugi osa. Amalie sai sepa ja Hilja ema osa. 1931. tegi ta kaasa ka Lutsu dokumentaalfilmis «Kas tunned maad».

Tartu Sõdurite Kodu trupis

Kuigi Amalie oli ametlikult pensionile saadetud, ei loobunud Konsa lavast. Üheksa aasta jooksul töötas ta veel kaasa Vanemuise lavastuses mittekoosseisulisena. Väikest lisaraha teenis ka Tartu Sõdurite Kodu trupis esinemise eest. Seal tundis ta end päris hinnatuna ja hoituna. 1936. aastal tuli Konsa lavategevuse 50. juubel. Ometi jäi mälestuspeo korraldamisest elukutseline lava hoopis eemale. Vanemuine rentis tasu eest vaid saali. Ainult tänu Sõdurite Kodu näitetrupi eestvõtmisele sai juubeli pühitsemine teoks.