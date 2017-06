Vau! Need veinid on kaalualandaja parimad sõbrad

Mitmed uuringud on selgitanud, et veinis sisalduvad fütokemikaalid aitavad ennetada vähki ja põletikke. Mõned isegi väidavad, et pokaal veini vähendab südame-veresoonkonna haiguste riski. Nüüd selgus, et lisaks haiguste riski vähendamisele, aitab õige veini mõõdukas tarbimine kaasa ka kaalulangusele!

Women's Health vahendab, et soovitatav alkoholikogus naise kohta on kuni üks pokaal veini päevas. Pokaal veini sisaldab umbes 80-120 kalorit, olenevalt tüübist ja päritolust.

Parimad madala kalorsusega valged veinid on: Chardonnay, Riesling, valge Zinfandel ja Sauvignon Blanc. Kõik nad sisaldavad vähem kui 85 kalorit.

Punase veini austajad võivad aga rahumeeli premeerida end selliste veinidega nagu Merlot, Pinto Noir ja roosad veinid, milles on 88 kalorit.

Seega: võrreldes teiste happy hour variantidega nagu õlu või margarita, vein on lausa parim valik!