Viis põhjust, miks head inimesed lahutades ära keeravad

Lahutusnõustaja Liza Caldwell kirjutab Preventionis, et on märganud seda peale enda juhtumas ka väga paljude teiste inimestega, kes ei tunne end lahutusperioodil ära. Vihkamine, kibestumus ja pettumus on nii suured, et raske on rahulikuks jääda ja mõistlikult käituda. Kuigi seda tuleks ilmtingimata teha, eriti kui mängus on lapsed.

Mõistagi on lahutus valus ja väga suur elumuutus. See ohustab su turvatunnet ja heaolu. Peale eelmainitu on aga veel viis asjaolu, mis võivad esile kutsuda kõige inetumad tunded, mille olemasolust sa varem teadlik ei olnud.

Sellesse on segatud raha. Iga olukord, mis puudutab raha, on väga keeruline. Lahutuse ajal hoitakse oma majanduslikust staatusest pahatihti kümne küünega kinni. Asi ei ole puhtalt rahasummas vaid ka tulevikuväljavaadetes, mistõttu pole imekspandav, et see ajab lahkuminejad tagajalgadele.

Lahutusse tuleks suhtuda nagu äritehingusse ja nagu me teame, tuleb äris säilitada kainet meelt. Te kauplete omale välja võimalikult parima lahenduse ja sellesse ei ole mõtet tundeid segada. Küsi nõu asjatundjatelt - raha suhtes advokaadilt ja tunnete osas psühholoogilt.

Tundub, nagu oleks võimalus vaid võita või kaotada. Tegelikult ei ole, see on kompromiss. Sulle tundub, nagu sa oleksid kaotanud, katsumuses läbi kukkunud. Kõik on katki ja rikutud. Võitluses on ikka võitja ja kaotaja, seepärast tundub ka lahutades, et nii raha kui laste jagamisel on üks, kes jääb peale ja teine, kes jääb alla.

Kui sul õnnestub oma suhtumist muuta ja mitte mõelda lahutusest nagu võistlusest, on teil parem võimalus see rahumeelselt üle elada. Teie pere ei ole lõhki, see lihtsalt töötab teistmoodi edasi.

Stress annab lahutuse pingetele kütet juurde. Lahutus on raske isegi siis, kui seda tehakse üksmeelselt ja sõbralikult, rääkimata siis sellisest lahkuminekust, mida saadavad valed, tujutsemised ning keerulised rahaprobleemid ja peresuhted.

Kõik see on veel hullem ja võimendatum, kui mees või naine ei oska stressiga hakkama saada ja muud elupinged kasvavad üle pea. Stress halvab normaalse mõttevõime ja paneb pisiasjadelegi reageerima viisil, mis pole tavapärane. Teisisõnu on stressis inimesel raske rahulikuks jääda. Kui tunned, et sa ei saa endaga hakkama, siis räägi kellegagi - kas hea sõbra või terapeudiga.

Kõigil on oma arvamus. Ja pahatihti pole neist eriti kasu. Lahutades võid ükstapuha kellele oma murest rääkides avastada, et tal on sinu olukorra kohta mingi oma arvamus (või kogemus), mis kütab sind veel rohkem üles.

Vali hoolikalt, kelle sa oma probleeme kurdad ja kellelt nõu küsid. Kindlasti peaks see inimene rohkem kuulama kui rääkima. Väga hea oleks, kui see inimene oleks keegi, kes on oma lahutuse hästi üle elanud ja kel pole sellest ränka traumat. Iga lahutus on erinev ja su sõbranna ei pruugi teie olukorda mõista.

Sotsiaalmeedia teeb olukorra hullemaks. Veebis pole vaja pikalt ringi rännata, et leida kohutavad lugusid võõraste inimeste lahkuminekutest. Nii võib kergesti tekkida kiusatus ka enda eksi siunata ja temast halba rääkida, sest esiteks meeldib inimestele sind seejuures takka kiita ja teiseks pakub see sulle tõenäoliselt rahuldust. Vihahoos ütleme ja teeme asju, mida me päriselt ei mõtle, internetti jääb see aga igaveseks.

Kahjuks on sinu raske kogemus teistele vaid ajutine nauding ja see vaid toidab su viha. Ära puhu seda veelgi suuremaks. Sotsiaalmeedia on üks kõige halvem koht, kus end lahutuse ajal ja järgselt välja elada.

Kõige paremini aitab lahutuse ajal enesekontrolli säilitada see, kui saad rääkida asjatundliku inimesega, kes teab, kuidas sind aidata. Terapeut, nõustaja või väga mõistlik lähedane sõber saab peegeldada su tundeid ja aidata asju kaine pilguga vaadata, et saaksid viha ringist välja ja oma eluga edasi minna.