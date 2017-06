Vägev! Postitantsu harrastav vanaema

Austraaliast pärit 63-aastane Lyn Dellavedova on tegelenud postitantsuga peaaegu seitse aastat. Kas me juba mainisime, et ta on 63? Täpselt nii.

Postitants pole nõrkadele südametele, see nõuab rasket tööd, et saada oma keha erakordselt heasse vormi. Dellavedoval ei olnud eelnevat kokkupuudet võimlemise või tantsimisega, kui ta otsustas 2010. aastal trenni minna.

Kui austraalanna läks esimesse treeningusse, tundis ta ennast ebakindlalt, sest kõik tüdrukud olid seal temast nii palju nooremad. Pärast seda kui Lyn sai treeneri sooja tervituse osaliseks, tundis ta ennast mugavalt ja nautis seda. Nüüd, seitse aastat hiljem, võimleb naine pea alaspidi posti otsas ja teeb mitmeid uhkeid trikke. Ta käib isegi esinemas.

Alguses läks Lyn postitantsu trenni, et teha oma 60ndal sünnipäeval perele ja sõpradele midagi meeldejäävat. Ta vapustas külalisi oma soolokavaga.

«Olla võimeline teha liigutusi, mida teevad minust kolm korda nooremad, tekitab väga hea tunde,» ütleb Lyn. Vanavanaema tõdeb, et ta ei ole kunagi olnud sportlik inimene ning tunneb ennast nüüd rohkem vormis kui iial varem. Lyn kavatseb esineda ka oma 70ndal sünnipäeval.