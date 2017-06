11 fakti, mida peaksid introvertide kohta teadma

Nad pidevalt jälgivad ümbritsevat

See, et nad on vaiksed, ei tähenda, et nad kaasa ei mõtleks. Nende mõistus pidevalt jälgib ja analüüsib toimuvat.

Nad on väga intuitiivsed

Introvertidel on omapärane anne tajuda ümbritsevalt enne teisi. See on samal ajal nii hea kui halb. Juhul, kui nad eksivad, on neil keeruline seda uskuda, kuna nende sisetunne on nõnda tugev.

Nad vihkavad tühja juttu

Introvertidele meeldib leida asjade tuum ning leida seoseid. Tühja juttu nad ei salli. Nendega tasub rääkida vaid olulisest, vaid nii on võimalik neid huvituma saada.

Nad kipuvad üle mõtlema

Ja seda pea alati ja kõiges. Nad analüüsivad kõike juhtuvat kümneid kordi. Suuresti on see intuitsiooni teene, kuna pidevalt säilib tunne, et kuskil on veel midagi, mis vajab avastamist.

Nad väsivad kiiresti

Kuna nende aju töötab pidevalt analüüsi-režiimil, kipuvad nad rahvarohketes olukordades kiiresti väsima. See on koht, kus nad vajavad natukene üksiolemist.

Nad ei suuda ennast väljendada nii hästi kui sooviksid

Introverdid on tihti hädas enda väljendamisega – teised lihtsalt ei mõista. Nad võivad kirja panna pikalt enda mõtted, kuid kui hetk käes, on nad siiski hädas õigete sõnade leidmisega. See on seetõttu, et nende aju töötab endiselt mitmel rindel ning kui ühel hetkel on suutnud aju end fokusseerida, on selleks juba liiga hilja.

Tihti nad lihtsalt ei tea, mida öelda

Kujutage ette ruumi, kus inimesed lihtsalt ägedalt üksteise peale karjuvad. Selline tundub introverdile igapäevane suhtlus. Ei, nad pole hullud, nad lihtsalt ei suuda nii kiirelt reageerida. Nende mõtete koondamine kõigi nende infokihtide alt võtab aega.

Nad haavuvad kiiresti

Kui keegi neile kriitikat jagab, kõlab see neile tihti mitu korda hullemana. See ei tähenda, et neid peaks teisiti kohtlema, lihtsalt tasuks kriitikat pisut valitumalt jagada.

Kui nad su ligidale lasevad, teevad nad su jaoks kõike

Neil on vähe sõpru, kuid neid väheseid hoitakse väga. Neil pole sotsiaalset võimekust, et hallata 4000 sõpra, kuid nende väheste jaoks pole palju, mida introvert ei teeks.

Kui nad midagi ütlevad, siis nad mõtlevad seda

Nende sõnade kaal on tihti suurem kui teistel. Võid olla kindel, et kui nad midagi ütlevad, siis nad tõesti seda ka mõtlevad. Nad ei luba midagi, mida nad täita ei suuda.

Nendega on kõige parem suhelda üks-ühele

Suured inimgrupid introverte end avama ei julgusta. Nad veedaks sõpradega parema meelega aega eraldi. Sel viisil on neil aega enda mõtteid koondada ning pole hirmu, et inimeste keskele ära kaoks.