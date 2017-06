Kuus mõtteviisi, mis võivad rikkuda su karjääri

Iseendaga negatiivselt rääkimine on ebavajalik ja kahjulik. See langetab sind madalasse emotsionaalsesse seisundisse, millest on raske väljuda.

Need kuus mõtteviisi hoiavad inimesi karjääri tegemisel tagasi rohkem kui miski muu, kirjutab huffingtonpost.com

Täiuslikkus = edu

Inimesed ei ole loodud eksimatuteks. Kui perfektsus on sinu eesmärk, siis jääb sind alati närima ebaõnnestumise tunne. Sa kulutad oma aega, et juurelda oma ebaõnnestumiste üle, selle asemel, et nautida oma saavutusi.

Minu saatus on ettemääratud

Kaugeltki liiga palju inimesi alistub vägagi irratsionaalsele mõttele, et see on saatuse poolt määratud, kas neid saadab edu või läbikukkumine. Saatus on sinu endi kätes, korduva edu või ebaõnnestumise seostamine kontrollimatute jõududega, ei ole muud kui vastutusest kõrvale põiklemine. Mõnikord annab elu sulle rasked kaardid, millega mängida, teinekord on sinu käes kõik ässad. Sinu ülesandeks on anda endast parim, olenemata sellest, milliseid kaarte parasjagu hoiad.

«Ma teen alati nii» või «Ma ei tee kunagi nii» fraaside kasutamine

Sa võid teha mõnda asja palju ning mõnda asja mitte piisavalt, aga määrates oma käitumise fraasidega «alati» või «mitte iial» on enesehaletsuse vorm. See paneb sind arvama, et sul puudub kontroll enese üle ja et sa ei muutu kunagi. Ära alistu sellele.

Ma olen edukas kui teised minust lugu peavad.

Hoolimata sellest, mis inimesed sinust teatud ajahetkel mõtlevad, üks asi on kindel – sa ei ole kunagi nii hea või halb, kui öeldakse, et sa oled. On oluline mitte reageerida sellele, mis teised sinust arvavad, võta nende arvamus teadmiseks, aga suhtu sellesse mõningase skeptilisusega. Ükskõik, mis inimesed sinust arvavad, sina määrad oma väärtuse.

Minu minevik = minu tulevik

Korduvad läbikukkumised mõjuvad laastavalt sinu enesekindlusele ja takistavad uskumist sellesse, et tulevikus kulgevad asjad paremini. Suuremal osal juhtudest tulenevad need ebaõnnestumised riskide võtmisest või üritusest saavutada midagi, mis ei ole kerge. Pea meeles, et edu võti on võime astuda vastu ebaõnnestumise hirmule. Kõik, mis on väärt pingutusi, nõuab teatud riskide võtmist. Sa ei saa lubada, et ebaõnnestumised peatavad sind uskumast sinu edukuse võimalikkusesse.