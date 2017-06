Öeldakse, et «kes teeb, see jõuab». Mõneti on see arusaadav, sest elujaatav suhtumine muudab inimese produktiivsemaks ning tänu sellele jõuab teha mitut asja korraga. Neil on hea töö (või lausa mitu!), kodu juskui ajakirjast võetud, pere ja lapsed, kass-koer, külastavad igal õhtul treeningsaali ja lisaks jõuavad kõigile sünnipäevadele ja üritustele. Kuidas nad seda teevad?

Kust leida see ind, et jõuda rohkem?

Ole positiivne! Avatud meel ja positiivne suhtumine aitavad tervitada uusi väljakutseid. Inimese mõttejõud iseenda üle on suur ning endasse uskudes jõuame tõesti rohkem tehtud.

Leia asjades rõõmu! Kõigil on kehvemaid ja paremaid päevi. Proovi leida üles see miski, mis ajendab tegudele. Olgu selleks tunnustus, saavutus iseenda üle, uued võimalused või lihtsalt «to-do-listist» asjade vähenemine.

Ümbritse end ambitsioonikate inimestega. Sõpru ja tuttavaid on väga erinevaid ja neil kõigil on mingi roll. Proovi suhelda (või sotsiaalmeedias jälgida) rohkem neid, kes on sulle eeskujuks. Jah, enamasti pole ka nende elu nõnda ilus, kui Facebook või Instagram näitab, kuid annab sulle endale motivatsiooni ja hakkamist juurde. Kui nemad suudavad, suudad ka sina!

Hoia alles oma õnnestumisi. 5.klassis saadud diplom kaugushüppe eest või ülikooli diplom? Need kõik on olulised! Aeg-ajalt on tore üle vaadata, mida kõike sa juba saavutanud oled. See tekitab omamoodi hasarti sinna kogusse veel midagi uut lisada, millele tulevikus tagasi vaadata.

Hea lugeja, jaga meiega oma nippe, kuidas rohkem tehtud saada!