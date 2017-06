Millest unistatakse suhte argipäevas?

«Palun pese nõud»

See kehtib tegelikult ka pesupesemise, koristamise ja muu sarnase kohta. Pole midagi toredamat, kui avastad, et nõud on «end ise ära pesnud», riided kuivatusrestilt kappi liikunud või lapsed on hommikul juba riidesse aidatud. Aidakem üksteisel teha päev lihtsamaks, nõnda püsib ka tuju parem.

«Võta minu jaoks aega»

Töö, pood, trenn, lapsed, hingetõmbehetk iseendale. Nõnda see ring käib. Liiga tihti kuuleme vabandust, et mul pole aega. Aga aeg ei paku ennast ise, seda tuleb võtta! Võta aega enda kaaslase jaoks, sest ilma üksteiseta on veelgi raskem.

«Mäleta, mis on mulle oluline»

Paraku kaob aja jooksul fookus teineteiselt järgmistele «to-do-list'is» olevatele asjadele. Olgu selleks karjäär, laste õpitulemused, maja või hoopis midagi muud. Seda rohkem hinnatakse aja jooksul neid pisiasju, mis ehk prioriteedid pole. Meenuta, mis oli ta lemmiksöök, kuhu ta alati minna on soovinud või pane autos mängima tema lemmiklugu. Usu, ta ei oska seda oodata ja see paneb ta end erilisena tundma.

«Ole minu jaoks olemas»

Kõige olulisem punkt. Ilma teineteise toeta tunduvad kõik mured poole suuremad. Märka, kui teisel on mure või rõõmusta koos temaga, kui midagi on hästi. Koos jagatud emotsioonid muudavad veelgi lähedasemaks.