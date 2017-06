Kasulik teada: kuidas hoolitseda päikeseprillide eest

Prillide kandmine pealael

Kuigi enamus inimesi teevad seda, ütleks iga prillide asjatundja, et see on reegel, mida ei tohi rikkuda. Selleks on kolm põhjust:

Aviaatori stiilis päikeseprillide või mõne muu prillipaari puhul, millel on ninapadjad, takerduvad juuksed sageli nende vahele, mis võib kujuneda üpris valulikuks. Oht on lõhkuda ka prilliraam.

Olenevalt sinu peakujust, võid prillide sangad väljavenitada ja muuta nad sinu jaoks liiga suureks.

Kummardades või alla vaadates võivad need maha libiseda, mis halvimal juhul lõppeb katkiste või kriimustatud prillidega.

Prillide kohandamata jätmine

Kõikide näod on kergelt ebasümmeetrilised, olenemata kas see on välisel vaatlusel märgatav või mitte, kirjutab realsimple.com. Enamikel inimestel on ka kergelt erineval kõrgusel kõrvad, üks võib olla veidikene madalamal kui teine. Tõenäoliselt, kui su uusi prille ei võetud just otse karbist, ilma et ükski inimene nendele varem käsi oleks külge pannud, on suur tõenäosus, et sinu uut prillipaari proovisid poes ka teised inimesed, moonutades neid kergelt. Mitmed head päikeseprillide poed pakuvad võimalust seal samas kohapeal prille sinu näo järgi kergelt venitada, et olla kindel ideaalses istuvuses.

Prillide kotti viskamine

Jah, prillide kotti viskamine on absoluutselt lubatud – nii kaua kui need on pandud turvaliselt prillitoosi. See tundub nagu ebavajalik samm (nii lihtne on lukk avada ja prillid lihtsalt sisse poetada), aga koti sisu koosneb tihti võtmetest ja teistest lahtistest objektidest, mis väga sageli kahjustavad prille. Kui sinu õlakott on liiga pisike, et mahutada kõvade kaantega prillitoos, siis mässi prillid vähemalt mikrokiust puhastuslapi sisse, enne kui need ära paned.