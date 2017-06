Kuus moodust, kuidas sõprade pulma rikkuda

Jätad kutsele vastamata

Kui oled pulmakutse saanud, tuleks oma minekust või minemata jätmisest kindlasti pruutpaari teavitada. Mida varem nad külalistelt tagasiside saavad, seda rohkem on neil aega pulmade planeerimiseks.

Hilined

See kellaaeg, mis kutsele on märgitud? See on tihti see aeg, mil pruut altari ette hakkab kõndima. Arvatavasti soovib ta seda teha nii, et keegi temast viimasel hetkel mööda ei jookse. Arvesta alati, et saabud märgitud kellaajast pisut varem.

Jätad üldse ilmumata

Kui oled andnud teada, et oled pulma minemas, ära jäta minemata. Kui midagi muutub ning minek pole võimalik, anna sellest võimalikult kiirelt asjaosalistele teada. Vastasel juhul on lauas tühjad kohad ning sinu söömata söögi eest maksavad värsked abiellunud sellegipoolest.

Kannad valget

Sel päeval on valge kleit mõeldud pruudile. Kui just pole kutsele eraldi märgitud, et külalised peaks tulema valgesse riietatult, ära tee seda. Külastaja kleidi kohta kehtib reegel - kui see sobiks su enda pulma, prooviõhtusöögile või vastuvõtule, ära pane seda teise pulma selga!

Oled töötajatega ebaviisakas

Ole viisakas kõigi osapooltega, kel selles pulmas roll. Olgu selleks pulmakorraldaja või koristaja, sina oled pruutpaari peegeldus sel üritusel. Jäta neist hea mulje.

Jood end purju

Muidugi on see pidu, kus ka alkoholil ja peo nautimisel on oma koht, kuid tea oma piiri. Igasugune mõistuse kaotamine jäta tavalisse laupäeva õhtusse, ära riku oma sõprade tähtsat päeva.