Põhjused, miks hakata doonoriks

Miks sa peaksid verd loovutama? Tõime teieni mõned põhjused, mis loodetavasti julgustavad tegema seda väikest heategu.

Aitad päästa elusid. See võib kõlada ilmselgena, aga fakt, et sinu veri võib päästa elusid on kõige tähtsamaks põhjuseks, miks registreerida ennast doonoriks juba täna. Hädas olijate päästmiseks on vaja tuhandeid doonoreid iga päev. Samal ajal kui sina elad oma igapäevast elu, võib sinu loovutatud veri päästa kuni kolm täiskasvanut või kuni kuus last, vahendab femalefirst.co.uk.

Sul võib olla haruldane veregrupp. Sa võid olla O-negatiivse verega, mis on sobilik kõigile, samas võid olla ka väga haruldase veregrupi esindaja, mille doonorid on eriti hinnas.

Vajadus noorte doonorite järele. Hetkel on üle poolte doonorite vanuseks rohkem kui 45, seega on tulevikku silmas pidades väga oluline, et uusi noori doonoreid tuleks peale. Ainult nii saab elude päästmine jätkuda.

Seda ei ole keeruline teha. Doonoriks saamise protsess on väga lihtne. Uuri täpsemalt www.verekeskus.ee.

Vere loovutamine ei võta palju aega. Olles jõudnud verekeskusesse, ei tohiks kuluda rohkem kui üks tund. Vere võtmise protsess ise võtab aega ainult viis kuni kümme minutit.

Ühel päeval võid ka sina seda vajada. Vereülekannet on vaja näiteks selliste haiguste puhul nagu aneemia või vähk, samuti võib verd vaja minna operatsioonide käigus. Vereülekanne aitab leevendada ka selliste haiguste sümptomeid, millele ravi puudub.

See ei tee erilist valu. Mõningane ebamugavustunne võib esineda nõela sisestamisel, aga see möödub kiiresti ja ülejäänud aeg on valutu. Kui doonorid on läbinud oma esimese vereloovutamise protsessi, siis järgnevad korrad on kergemad, sest ollakse juba teadlik, mis neid ees ootab.

Tunned ennast hiljem hästi. Mis võiks olla parem kingitus kellelegile, kui kinkida elu? Saad õhtul minna voodisse teadmisega, et tegid midagi teiste aitamiseks.