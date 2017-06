Appi, jälle lõpetamised! Ehk milliseid lilli lõpetajale viia

Üldiselt on lõpetamisel populaarsed kõik lilled alates rukkililledest lõpetades nelkideni. Väga palju mõjutab lillede valikul piirkond, kus lõpetatakse. Osades piirkondades kingitakse rohkem roosi aga teises piirkonnas eelistatakse lihtsaid õisi näiteks pojenge.

Mõningad olulisemad punktid, millest lillede valikul lähtuda:

1. Kunas on lõpetamine ja kui pikalt see kestab? See on oluline, kuna kui lõpetamine on lauspäikese käes, võivad õrnemad lilled närbuda enne üleandmist.

2. Kus on lõpetamine? Lillevalikut aitab teha ka see teadmine. Kui lõpetamine on varjulises saalis, ei ole vahet, millised lilled valite. Kui lõpetamine toimub näiteks õues ja ilm on kuum, soovitan valida õied, mis on vastupidavad. Näiteks krüsanteem, liilia.

3. Milliseid lilli lõpetaja armastab? Ilmselt on see punkt kõige olulisem. Ärge unustage, et te ei vali lilli endale vaid lõpetajale. Seega püüdke lähtuda ainult sellest, mis talle meeldib. Juhul kui te pole päris kindel, paluge julgelt abi floristidelt. Üheskoos leiate kindlasti lahenduse ja teete parimad valikud.

4. Ärge unustage, et lõpetajal on lilledega veel palju vaja läbi teha. Seega võimaluse korral vältige liiga suuri, pikkasid, kõrgeid, laiasid lillesülemeid või kimpe. Juhul, kui olete võtnud nõuks kinkima lõpetajale näiteks 250 roosist koosneva kimbu, peate olema valmis seda ka ise kandma.

5. Kõige olulisem on, et õied tuleksid südamest. Kuulake oma südame häält ja mõelge lõpetajale. Nii teetegi kindlasti õige valiku.

Sellel hooajal on populaarsemad kindlasti liiliad, roosid, preeriakellukesed. Roosid on läbiaegade popimad lilled. Väga hästi müüvad ka pojengid ning uueks säravaks täheks lõpetamiste taevas tõusnud levkoi. Õrnad ja lihtsad rukkililled ütlevad äitäh tubli töö eest!