Karjäärinõustaja nõuanded koolilõpetajatele

Alates 19. juunist on Tartu ülikoolis avatud vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele. Kuid kuidas leida sobiv eriala? Milline võiks olla teekond unistuste töökohani? Kuidas hankida teadmised ja oskused, mida hiljem tööturul hinnatakse? Need on vaid mõned küsimused, mis noore inimese ees seisavad, kui ta oma tulevikku planeerima hakkab. «Vastusteni jõudmiseks on oluline enese jaoks välja mõelda vastused mõnele lihtsamale küsimusele,» räägib TÜ karjäärinõustaja Anneli Peitel ja loetleb viis punkti, millest alustada.

1. Esmalt mõtle, mida Sulle tõesti teha meeldib. Millised on Sinu hobid? Millest huvitud?

2. Seejärel analüüsi, mis on Sinu jaoks tulevases töös oluline. Uuri valitud eriala väljavaateid tööturul. Räägi oma tuttavate töötavate inimestega, et uurida, mis on nende jaoks töö juures oluline ja mis on keeruline. Mõtle, mis on need tegevused, mis rahuldavad Sinu vajadusi ja teevad õnnelikuks.

3. Uuri ka välja, millised on reaalsed võimalused omandatud teadmiste rakendamiseks tööturul.

4. Tutvu haridusmaastikul pakutavate võimaluste ja valitud erialade õppekavadega.

5. Kui tunned, et valiku tegemine on keeruline, pöördu Rajaleidja, kõrgkooli nõustaja või Töötukassa karjäärinõustaja poole, kes Sind selles aidata saavad.

Anneli Peitel: «Põhjalik analüüs otsuste tegemisel aitab Sul teadvustada oma väärtusi, tõsta teadlikkust, luua selgust selles, kuhu soovid tulevikus jõuda ja kuidas seda saavutada. Samas soovitan jääda paindlikuks, sest olukorra muutudes on alati võimalik oma valikud uuesti üle vaadata ja võtta vastu uusi otsuseid.»