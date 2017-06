Vibraatoriga menopausile vastu

Kõik algas 2013. a sügisel, kui dr Mary Jane Minkin Yale’i Meditsiinikoolist hakkas oma menopausi sümptomitega patsientidele soovitama vibraatoreid, kirjutab Ulakas Kaunitar. Menopausis naiste kehad kogevad tihti järgmist ahelreaktsiooni: keha hakkab tootma vähem östrogeeni, mis omakorda vähendab verevarustust vaagna piirkonnas ja see omakorda võib mõjutada tupelihaste tugevust ning tupe loomulikku võimet toota niiskust. Paljud menopausis naised kogevad vähemal või suuremal määral tupekuivust, mis on ebamugav, valulik ja võib viia seksiisu vähenemiseni. Enamasti ravitakse tupekuivust hormonaalsete kreemide ja tablettidega, kuid dr Minkin avastas, et vibraatori regulaarne kasutamine on sama efektiivne kui pillid vaginaalse niiskuse taastamisel.

Selleks, et veenduda Dr Minkini meetodi tõhususes, moodustati testgrupp kaheksast vabatahtlikust naisest, kes pidid kirja panema, kui tihti ja kui pikalt nad oma mänguasja kasutasid ning milline oli nende enesetunne testperioodi ajal.

Siin on testgrupi tulemused pärast esimest kuud:

Kuus naist kaheksast tundsid suuremat seksiisu.

Kuus naist kaheksast magasid paremini kui varem. Paljud naised nentisid, et enne ärkasid nad öösel korduvalt üles kuumade hoogude ja rahutuse tõttu, kuid katse käigus magasid nad katkematult hommikuni.

Neli naist kaheksast tajus vähem tupekuivusest tingitud ebamugavustunnet.

Kaks naist kaheksast oli paremas tujus.

Üks naine kaheksast koges palavikku.

Kuigi testgrupp oli väike, on tulemused oodatust positiivsemad ja leidis tõestust fakt, et vibratsiooniga saab tõepoolest võita menopausi vaevuseid. Üks testijatest nimetas seda lausa kogemuseks, mis muutis tema elu.

Kuidas ise viia läbi vibraatori eksperimenti?

Kui ka sinul on alanud menopaus ja tahad anda vibraatorile võimaluse vaevuste leevendamiseks, siis tee järgmist:

1) Leia vibraator, mida saad kasutada üksi olles ja ka koos partneriga. Desinfitseeri toode puhastusvahendiga ja määri see kokku vee baasil libestiga, et asi läheks libedamalt ning nauding oleks võimsam.

2) Kasuta vibraatorit kolm kuni neli korda nädalas (või rohkem) vähemalt ühe kuu jooksul.

Tulemused on sama positiivsed olenemata sellest, kas kasutad lelu üksi või koos partneriga.

Testgrupis ilmnes ka seos kasutuskordade ja positiivsete tulemuste vahel: mida rohkem lelu kasutati, seda paremad olid tulemused. Muidugi tuleb alati esmalt kuulata oma keha ja usaldada seda, mis endale tundub õige.

NB!

* Olenevalt sümptomite raskusastmest võib lisaks vibraatori kasutamisele vaja minna ka hormonaalset kreemi. Alati pea nõu oma arstiga!

* Verevarustust vaagna piirkonnas aitab ergutada ka tupelihaste treenimine. Treenitud lihased pakuvad suuremat naudingut nii sulle kui ka partnerile ja te tõepoolest tunnete vahet! Tupelihaste treenimiseks kasuta tupekuule.

Sõda menopausi vastu on alanud! Naised, võtke välja oma vibraatorid ja astuge julgelt lahingusse!