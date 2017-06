Uberi juhid jagavad suhtenõu: mehed võiks mõista, kui palju targemad naised on

Tihti satuvad taksosse ka südamevalus kliendid, kellele Uberi juhtidel on nii mõnigi hea nõuanne varuks. Women´s Health avaldab neist olulisemad.

«Võtsin peale noore mehe, kes vahetult enne kallistas tee ääres ennastunustavalt üht naist. Autosse istudes hoidis ta pead kätevahel ja oli minutikese vaikselt. Seejärel vaatas ta mind peeglist ja küsis, mida ma teeksin, kui tahaksin nii väga, et naine kaasa tuleks. Ma vastasin, et naine kindlasti hindab seda, et mees arvestas naise sooviga. Sellegipoolest on igati okei olla naise ees kurb ja haavatav. Mina naisena hindaks seda.» Miho, Oakland.

«Mõned reisijad on kurtnud, kui raske on leida suhtele pühenduvat kaaslast. Tänapäeval on nii paljud inimesed keskendunud vaid oma unistustele, et neil pole aega tõsiseks suhteks. Minu nõuanne neile - otsi turist, kes on nõus kolima!» Amanda, Los Angeles.

«Ma ütleksin nii - kui mehed õpiksid lihtsalt kuulama ja mõnikord vait olema, neil oleks palju parem. Ma kuulen taksot sõites palju ja lõpuks mehed lihtsalt peavad taipama, kui palju targemad naised neist on.» Fred, Potomac.

«Ma olen lahutatud ja mitmed naised, kes minuga sõidavad, on samuti lahutatud. Ma proovin neid aidata, et nad tunneksid ennast uhkelt ja taasavastaksid ennast. Ma räägin neile enda loo, et nad suudaksid samastuda. Naised on tugevad ja me suudame seda - kunagi ei tohi alla anda. Nutta võib ka hiljem.» Miss T, Los Angeles.

«Minu soovitus on olla sellist tüüpi inimene, kellega sa ise olla tahaks. Teised inimesed märkavad, et sa oled hea inimene heade kavatsustega.» Nicole, Hartford.