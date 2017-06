Mis juhtub su ajuga, kui trenni vahele jätad?

Sinu tuju võib langeda

Kardiotreening mõjub ajule nagu antidepressant. Trenni tehes toodab organism lisaks paljudele teistele olulistele hormoonidele ka «õnnehormoone», mis parandavad enesetunnet ja tuju. Uuringud on näidanud, et kui regulaarselt treenivad inimesed 2 nädalaks trennisaalist eemale hoidsid, andis aju signaale stressist ja pingetest.

Sinu mälu võib halveneda

Peale 10-päevast trennipausi on täheldatud vere ringluse aeglustumist aju osas, mis tegeleb õppimise ja mäluga. On isegi leitud seoseid antud ajuosa (hippocampus) verevarustuse ja Al zheimer´i vahel. Trenni tehes aju verevarustus paraneb ning see omakorda soodustab õppimist.

Sa pole enam «terav pliiats»

Trenni tegemine treenib lisaks musklile ka ajus olevaid lihaseid. Vähendades treeningkoormust oluliselt või lõpetades treenimise sootuks, annab see vaba voli hallide kudede levikuks ajus. Mida treenitum on organism (s.h. aju), seda kiirem on mõtlemine ja info protssess.

Sul võivad tekkida keskendumishäired

Füüsilise aktiivsusega kaasneb parem verevarustus, mistõttu jõuab ka ajju rohkem hapnikku ja vajalikke aineid, mis aju erksana hoiavad. Uuringute kohaselt aitavad isegi lühikesed (10-40 minutit) treeningsessioonid parandada oluliselt keskendumisvõimet.