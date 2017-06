Viis tegevust, mis aitavad koheselt tuju tõsta

Hoolimata sellest, mis elu sinu teele parasjagu paiskab, on oluline hoida varrukas mõned trikid, mis aitavad sul tuju tõsta ja püsida energiline.

Need viis tegevust aitavad sul tuju tõsta, millal iganes selleks vajadus tekib.

Kuula muusikat.

Muusika on kindlasti raviva toimega ja toob valgust isegi väga halba päeva. Hoia käeulatuses muusikalist oma lemmiklauludega, mis muudavad tuju heaks.

Uuringud on näidanud ka seda, et klassikalise muusika kuulamine aitab tõsta keskendumisvõimet ja alandab stressi. Kuigi sellist tüüpi muusika kuulamisel on tõestatud raviv toime, on tähtsam, et kuulaksid muusikat, mida naudid ja mis paneb sind end hästi tundma.

Vaata oma lemmikfilmi või -seriaali.

Teiste ellu süvenemine paneb meid unustama enda oma. See lühikene aja maha võtmise hetk võib aidata meil näha asju uues valguses. Iga kord, kui tunned ennast halvasti, pane käima oma lemmikfilm või -seriaal ja unusta hetkeks oma mured. Selline tegevus võib olla väga teraapiline ja aitab läheneda probleemile teisest küljest.

Tee juhendamise järgi meditatsiooni.

Meditatsioon on hea viis leevendada stressi ja ärevust. Parim oleks praktiseerida mediteerimist iga päev, aga võid selle juurde pöörduda ka ainult siis, kui tunned vajadust. Meditatsioon aitab sul seljatada halvad mõtted, tuues sinu sisse rahu. Kui sa ei ole tihe mediteerija, siis internetist võib leida mitu tasuta õpetust. Need juhendid viivad sind samm-sammult läbi kogu protsessi, sina lihtsalt istu, sule silmad ja kuula. Meditatsiooni kasulikkuse tõestuseks on lugematul hulgal uuringuid, seega proovi kindlasti seda tõhusat meetodit, kui vajad positiivsusesüsti.

Saa kokku hea sõbraga.

Kokkusaamine hea ja toetava sõbraga on suurepärane viis tuju tõsta. Kuigi sõbraga kohtumine on hea võimalus talle oma südant puistata, ära sellegipoolest keskendu oma probleemidele, vaid leia selle asemel midagi lõbusat, millest juttu teha. Te võiksite meenutada vanu aegu või rääkida lihtsalt headest asjadest, mis teie elus on aset leidnud. Pöörates oma tähelepanu kõigele positiivsele, muutub ka tuju peagi paremaks.

Veeda aega looduses.

Looduses aja veetmine võib olla äärmiselt raviv. Piisab lühikesest jalutuskäigust pargis või rannas, et tunda ennast paremini. Parimate tulemuste jaoks veeda looduses vähemalt 20 minutit, sel ajal keskendu ainult ilusatele asjadele, mida sa väljas olles näed. Pärast seda tunned ennast palju paremini, oled rohkem lõõgastunud ja suudad asjadele uuest küljest läheneda.

Need viis tehnikat aitavad kindlasti sinu tuju tõsta. Sa ei tohi unustada, et kõige tähtsam on säilitada positiivne mõtlemine, sellisel juhul leiad oma muredele kindlasti lahendused. Mida rohkem sa lähened asjadele helgemast küljest, seda paremini suudad keskenduda kõigele sellele oma elus, mille eest on sul põhjust tänulik olla.