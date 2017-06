Moelooja Westwood kritiseerib Trumpi: USA on hukatuslikul tagasiminekuteel

Saates «Good Morning Britain» külaliseks olnud Westwood peab Trumpi otsust kohutavaks ning ühtlasi kritiseerib ka Theresa May kahvatuid sõnavõtte seoses USA väljaastumisega.

Pariisi kliimaleppe eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist 2030. aastaks 30 protsenti võrreldes 2005. aasta tasemega. Moetööstus on üks suurimaid reostusallikaid – ühe teksapaari tootmiseks kulub näiteks ligikaudu 7000 liitrit vett, lihtsa puuvillase särgi tootmismaht on aga 1500 liitrit. Jahmatav, kas pole?

Seetõttu ongi Westwood seisukohal, et kogu moemaailm peaks kliimamuutuste tõsidust viimaks teadvustama hakkama ja leidma sobivad võimalused jätkusuutlike tootmisviiside tagamiseks.

Lõpuks pole kusagil elada

Viieminutilises intervjuus esitles Westwood enda joonistatud maailmakaarti, mis baseerus NASA geotermilisel kaardil ja andis ülevaate ennustatavatest kliimamuutustest. Enamik Westwoodi joonistatud kaardist oli punane, tähistades elamiskõlbmatuid piirkondi selle sajandi lõpus. Elamiskõlbmatutena märgitud piirkonnad on aktivistist naise sõnul kliima soojenemise tagajärg.

Westwood leiab, et USA kui üks mõjuvõimsamaid, ent samas ka üks enim keskkonda saastavaid riike maailmas, teeb senistele edusammudele kasvuhoonegaaside vähendamise osas vaid karuteene. Naine näeb ainsa lahendusena rohelise energia ehk taastuvate energiaallikate baasil toodetud energia kasutuselevõttu. Westwood on arvamusel, et olukorras, kus USA on hukatuslikul tagasiminekuteel, peaks Suurbritannia haarama ohjad enda kätte ja näitama eeskuju.

Ka mitmed teised kuulsused, eesotsas Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzeneggeri ja J. K. Rowlinguga, leiavad, et Trumpi teguviisid ja otsused on taunimisväärsed.

Paljud moetööstuse brändid on Trumpi otsuse järgselt paraku võrdlemisi madalat profiili hoidnud. H&M, Gap, Nike, ja Under Armour on ühed vähestest, kes on avaldanud oma pettumust seoses USA taandumisotsusega ning ühtlasi kinnitanud ka oma jätkuvat pühendumust võitluses kliimamuutustega.