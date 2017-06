Laps tahab koju: mida teha, et lapse koduigatsust laagris leevendada?

Psühholoogid väidavad, et tegelikult kannatab ligi kaheksa protsenti lastest koduigatsuse all nii tugevalt, et nad ei saa selle tundega hakkama kogu lastelaagris viibimise aja. Selliste laste jaoks on see väga raske kogemus ning toimetulek võib tunduda suisa ületamatu.

Mida aga teha, et leevendada laagris lapse koduigatsust? Siin on paar nõuannet:

Tee ettevalmistusi. Räägi lapsega ning selgita, et koduigatsus on igati normaalne tunne ning see tähendab, et laps armastab oma kodu ja perekonda.

Mõista last ja peegelda tema tundeid, kuid ära lase hirmul enda ega lapse üle võimust võtta.

Sisenda lapsele enesekindlust ja turvatunnet – tunnusta tema vaprust ja julgust, et ta on otsustanud laagrisse minna. Tunnista, et võib olla hirmutav kodust eemal olla, kuid kinnita, et sa usud lapsesse ning ta saab sellega kindlasti hakkama.

Laps vajab sinu heakskiitu ja tunnustust – ütle oma lapsele, et soovid siiralt, et tal oleks hea olla ning et ta veedaks laagris lõbusalt aega.

Kui laps läheb laagrisse esmakordselt, siis pead silmas pidama, et ka sina ei tohi seda karta – hirm ja ärevus võib kanduda lapsele üle ega tee koduigatsusest ülesaamist sugugi kergemaks. Kui laps on ka varem laagrites käinud ning seal ööbinud, siis meenutage seda kogemust koos ja arutage lapsega, mida ta siis tundis ja kuidas sellest üle oli. Tunnusta kindlasti tema hakkamasaamist.

Allikas: www.pbs.org (Michael Thompson, Ph.D).

