Kuus maniküüritrendi, et muuta küüned suvel isikupäraseks

Suvel on käed igal hetkel nähtaval, sest pole ju põhjust neid kinnastesse peita. Nii on suvesoojus hea põhjus, miks näidata oma imelisi küüsi. Millised on küünemaailma trendid praegu, kuidas leida just enda lemmik ja teha end eriliseks?

Siin sulle mõned näited moekatest küünetrendidest, mis panevad su loovuse tööle ja saad suvistel puhkusepäevadel võtta aega katsetamiseks. Meie eesmärk on, et saaksid uhkeldada oma imekenade küüntega.

*Lõpetamata küüned – iga kord ei pruugi täismaniküüriks olla piisavalt aega. Võib-olla tasub probleemis näha hoopis uut võimalust? Miks mitte siis värvidagi ära ainult mõned küüned ja jätta ülejäänud naturaalseteks! Nii võivad sind ainulaadseks muuta ka väikesed küünemaalingud, mille puhul ainult sina ise tead, et need jäid tegelikult pooleli.

*Erinevad küüned – kui sa ei suuda valida mitme kauni küünedisaini vahel, siis tea, et segasummasuvila küüntel näitab sinu nooruslikkust. Lase ennast vabaks ja pane oma loomingulisus tööle. Kasuta julgelt erinevaid värve ja maalinguid ning naudi küünte väljapaistvust ja erilisust.

*Meigivärv – kui muidu oled sobitanud küünelakki riietusega, siis suvel tee seda oma meigiga. Kui meigid silmad suviselt siniseks, tee ka küüntele sinine maniküür. Sedasi tood esile tervikliku mulje, mida küünelakki vaid riietusega sobitades ei saa. Suvistel peoõhtutel avastad, kuidas tavaliselt varjujäävad küünelakid püüavad järsku hoopis pilku.

*Triibud – horisontaalsed, vertikaalsed või miks mitte isegi diagonaalsed – ja mitte kõigil ühtemoodi, vaid kooskõlas parajasti sündinud loovusega. Näiteks ühel küünel üks, teisel kaks ja miks mitte kolmandal kolm triipu. Saad veelgi huvitavama välimuse, kui triibutad küüne erinevate värvidega. Lase loovusel lennata ja kasuta küünelakkide jääke. Kel on vähem aega, see võib triibutada ka ju ainult pool küünt ja teise poole jätta naturaalseks või ühevärviliseks.

*Jooned küünevalli kõrval – prantsuse maniküüriga kaunistame oma küünetippu, kuid miks mitte tõmmata sellel suvel tähelepanu oma kaunile küünevallile? Näiteks siis, kui tekib tunne, et tahaks jätta oma küüned naturaalseks, aga anda neile siiski mingi nüanss. Küünevalli kõrvale küünele väikse värvilise kaarekese joonistamisega on parim seda teha. Küüned on niiviisi naturaalsed, kuid lihtsalt ja pilkupüüdvad.

*Vikerkaarevärvid – vihmastel suvepäevadel, kui pilve tagant piilub päike, otsib igaüks meist kuskilt vikerkaart. Selle asemel, et tulutult taevast vaadelda, maali trendikas vikerkaar oma küüntele ja oledki kohe eriline!