Üks muudatus dieedis, mis aitab kaasa kaalulangusele

AOL kirjutab, et vähendama ei peaks mitte ainult suhkrutarbimist, kuigi ka see on oluline. Ajakirjas Journal of the American College of Nutrition avaldatud uus uurimus viitab, et me kõik kaotaksime rohkem kaalu, kui me läheksime üle taimetoidule. Selle muudatuse tegemine võib aidata sul kaalu kaks korda kiiremini langetada võrreldes lihapõhise toidulauaga.

Uurijad võtsid luubi alla 74 meest ja naist, kellel oli diagnoositud teise tüübi diabeet. Juhuslikkuse alusel määrati neile taimne dieet või siis tavapärane dieet, mida soovitatakse diabeedihaigetele. Vegetaarne toidulaud koosnes puu- ja köögiviljadest, teraviljast, pähklitest ja maksimaalselt ühest madalakalorsusega jogurtist. Kõik pidid oma päevast kaloraaži 500 võrra vähendama, nii et see aitas samuti kaasa kaalualandamisele.

Leiti, et vegetaarse dieedi järgijad kaotasid keskmiselt 6,2 kilo võrreldes teise rühma kaotatud 3,2 kiloga.