Kümme edukate inimeste nippi, kuidas igas olukorras rahulikuks jääda

Huffington Post vahendab uurimust, kust selgus, et 90 protsenti andekatest inimestest suutsid oma emotsioone kontrolli all hoida.

On leitud, et mida rohkem aega kulutame muretsemisele, seda vähem aega jääb meil enda maha rahustamiseks. Edukad inimesed aga tulevad stressiga paremini toime. Nad suudavad juba eos kindlustada, et stress, mida kogevad, on pigem mööduv kui pikaldane.

Mis on aga need konkreetsed tehnikad, mida edukad inimesed stressi maandamiseks kasutavad?