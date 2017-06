Üks «tervislik» rasv, mis ei olegi sulle nii kasulik

Kuid paljud neist toiduainetest ei ole sulle nii kasulikud, kui sa seni ehk arvanud oled, kirjutab AOL. Ja üks neist on kookosõli, mille kohta toitumisnõustajad ja dieedieksperdid soovivad, et see poleks nii väga moodi läinud.

Ameerika südamehaiguste ühendus uuendas hiljuti oma tervisliku elu juhtnööre, et lisada soovitus: inimesed peaksid vältima küllastunud rasvade liigset tarbimist. Küllastunud rasvu leidub näiteks võis, veiselihas ja kookosõlis. Ning kuigi eksperdid teavad, et enamik küllastunud rasvu jõuab moodsa inimese toidulauale loomsetest produktidest, tuletavad nad nüüd inimestele meelde, et ka taimsetes toodetes võib leiduda küllastunud rasvu – näiteks palmi- või kookosrasvas.

Kalori- ja rasvasisalduselt on kookosõli praktiliselt võrdväärne oliiviõliga, kuid erinevalt oliiviõlist, kus on ühes supilusikatäies vaid gramm küllastunud rasvu, leiab samas koguses kookosõlis küllastunud rasvu 12 grammi. Kuna küllastunud rasvad võivad kehas tõsta «halva» kolesterooli hulka, peab nende tarbimisel olema ettevaatlik. Seega on hea mõte jääda vana hea klassiku, oliiviõli juurde!