MOEAJALOOTUND. Konstruktsioonid, millega naised oma kehakuju on muutnud

Rokokoo panjeedega seeliku juurde kuulus alati korsett ja sügavalt rinda paljastav dekoltee. Korsett oli omamoodi staatusesümbol, mis naise liikumist takistades liigitas kandja jõudeinimeste klassi. Daamikorseti pealisriideks oli atlass, tikitud siid või brokaat, töötavad naised kandsid nööritavat pihikut. Juba kuue-seitsme-aastased lapsed pakiti kõvadesse korsettidesse.

Prantsuse daami riietatakse korsetti. Aasta 1780 / Mary Evans / Scanpix

Revolutsioonieelsel ajal olid tülikad panjeed kadunud ja nende asemel hoidis seelikuosa kohevil hobusejõhviga tugevdatud alusseelik; pisike polsterdis ehk cul de Paris andis lisavolüümi selja alumisele poolele. Kleidi pihikukujuline ülaosa oli vaalaluudega tugevdatud ja tihedalt kehale liibuv, selle küljest algava seeliku tagumine pool oli pikem ja moodustas järelelohiseva vediku.

Naistemood 18. saj lõpus / AKG Images / Scanpix

Romantilised liivakellad

Prantsuse revolutsioon ja sellele järgnenud vaimustus vana-Kreeka kultuuri vastu viis moest igasugused tehiskonstruktsioonid. Kuid see periood jäi lühikeseks. Juba 19. sajandi 30-40ndad aastad oma romantilise alahoovusega tõid moodi tagasi naiste liivakellafiguuri. Muidugi polnud võimalik seda saavutada ilma abivahenditeta.

Austria valitseja Elisabeth / AKG Images / Scanpix

Pihiku ja korsetiga tõmmati talje võimalikult peenikeseks. Seelikud oma volangide ja kurdudega meenutasid kellukest. 1832. aastal asutati Pariisi esimene korsetivabrik. Korsett oli üldse esimene pesuese, mida naistele hakati tööstuslikult valmistama. 1828. leiutati saapasilm – see võimaldas korsetti tugevamini kokku nöörida. Tekkisid ka eest nööbitavad korsetid. Viktoriaanlikul korseti õitseajal pingutas jõuka naise korsetti tema teenija. Korsett ja pihiknöörimine muutus klassimärgiks – naised, kes ei olnud võimelised teenijaid pidama, pidid kandma eest nööritud pihikuid. Mitmete naiste unistus oli saavutada talje ümbermõõt 41 ja 43 cm. Mõni läks nii kaugele, et oli võimeline hingama ainult kopsude ülemise osaga. Selle sümptomid on näiteks kerge köha ja hingeldamine, aga ka sagedased minestamised.

Korsetipoe reklaam aastal 1879 / Mary Evans / Scanpix

Kui korsett aitas piha võimalikult peenikeseks teha, siis seeliku kellukesekujuliseks vormimine oli algul vaevaline. Selleks pandi mitmeid ja mitmeid alusseelikuid üksteise peale ja kokkuvõttes kaalus see päris palju. Kuni ilmus krinoliin, milleks esialgu pruugiti pressitud hobusejõhvist, hiljem aga terasest võrusid, mida võis olla kuni 24. Naised olid krinoliinist vaimustuses, kuna see tõi vabanemise tervest kuhjast alusseelikutest ja see terastraadist puur kaalus ainult pool kilo. Krinoliine kandsid kõik, ka teenijannad ja vabrikutöölised, ning kõikidel elujuhtumitel, isegi pikkadel jalutuskäikudel. Terassõrestiku odavuse tõttu oli lai kleit kättesaadav kõigile ja 1860ndatel saavutas kleidi alumise ääre ümbermõõt jälle kümne meetri piiri. Tehnilise mõtte finessiks kujunes aga nn maagiline krinoliin: vastavale nupule vajutamisega võis seda laiali ajada ja kokku tõmmata nagu vihmavarju.

Krinoliini reklaam 1864. / Mary Evans / Scanpix

19. sajandi keskel leiutati riide krinoliseerimine – jõhvidega läbipõimimine. Sellega muudeti seelikud eriti hõljuvaks ja kohevaks. Nende toetamiseks vooderdati ka alusseelikud jõhvidega, põimiti nööridega läbi ja õmmeldi alumise ääre sisse õlgpunutis. Õuedaam Carette on meenutanud oma memuaarides: «Kolm daami ei mahtunud korraga ühte buduaari, ja kui daam ennast pudi-padiga täidetud toas vähegi liigutas, sündis hirmsaid katastroofe. Niiviisi istuda, et terassõrestik säilitaks oma õige asendi, oli aga tõeline kunsttükk. Vankrisse ronimine nõudis palju vaeva. Reisimine, lamamine, lastega mängimine või käe ulatamine – need olid katsumused, mis nõudsid palju head tahet.»