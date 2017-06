Galerii: Eestisse jõudis maailma kalleim kohvisort

«Nõudlus Geisha ja tegelikult ka teiste kvaliteetkohvide vastu on aasta-aastalt kasvanud just suurematel turgudel, kus on palju kohvijoojaid. Enamasti ostavad jaapanlased ja USA suuremad korporatsioonid Geishat kasvatavatelt farmeritelt ära kogu nende 5-10 aasta toodangu. Teised turud ja väiksemad ettevõtted lihtsalt ei pääse jaole,» rääkis Geisha Eestisse toonud kohviettevõtte Coffee People üks asutajatest Heili Politanov.

Geisha on kasvutingimuste osas väga nõudlik kohvisort, mida suudavad kasvatada vaid vähesed kohvifarmid Kesk-Ameerikas. «Geisha kasvuks sobivate alade vähesuse ja taime väikese saagikuse tõttu toodetakse seda kohvisorti võrdlemisi vähe. Ning seegi natuke läheb siis otsekokkulepete tõttu rahakamatele kokkuostjatele. Väiksematel kohviettevõtetel ei ole sellist finantsilist võimekust, et Geisha farmeritelt nende mitme aasta kogu toodang kokku osta. Coffee People oli õigel ajal õiges kohas, et jõudsime antud El Salvadori kohvifarmini. Kindlasti näitab see ka meie 15 aasta kohvitöö tulemust ja hästi toimivat kohvikontaktide võrgustikku,» rääkis Politanov, kuidas Eesti kohviettevõttel õnnestus maailma kalleim kohvisort Eestisse tuua.

El Salvadori kohvifarmi Cuatro M juhataja Emilio Lopez Diaz, kes on seitsmenda põlve kohvifarmer, on Geishat kasvatanud neli aastat. Eestisse jõudnud kotitäis on farmi esimene Geisha saak. «Geisha on üks vanimaid teadaolevaid kohvisorte, mis pärineb Etioopiast ja on jõudnud Kesk-Ameerikasse. Meie farm hakkas Geishat kasvatama neli aastat tagasi ja selle kohvisordi kasvatamine on meile ka kvaliteedimärgiks, sest Geisha kasvatamine nõuab ideaalseid tingimusi. Oma eriliste maitsete ja lõhnade tõttu on Geisha kohvigurmaanide hulgas väga kõrgelt hinnatud, selle maitset peetakse ka kohvide algmaitseks,» selgitas Diaz.

Sellel aastal jõudis El Salvadori farmist Euroopasse neli kotti Geishat, millest Eesti turule tuli üks 30-kilogrammine kott. Kohvifarmer Diaz lubas aga üritusel, et järgmisel aastal saadetakse kõik neli Euroopale mõeldud kohvikotti Eestisse. «Kontakt Eesti kohviettevõttega Coffee People on olnud väga hea ja järgmisel aastal jõuab Eesti turule juba 120 kilogrammi Geishat,» lubas Diaz.

Heili Politanovi sõnul on kohvi näol üldse tegemist toorainega, mille järele nõudlus pidevalt kasvab, kuid tootmisvõimekus väheneb. «Ühelt poolt kasvab kohvi ja eriti kvaliteetkohvi joojate hulk. Ning teiselt poolt vähenevad kliimamuutuste tõttu kohvi kasvuks sobivad alad ja kohvifarmerite saagid. Kohvifarmid on praegu olukorras, kus väga suured kasvualad lihtsalt enam ei anna saaki. See kõik võib viia selleni, kus kümne aasta pärast on kohvist saanud luksuskaup,» lisas Politanov.

Geisha kohv on piiratud koguses tänasest müügil Gourmet Coffee kohvikutes ning kohvikus Komeet.