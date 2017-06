Viis nippi, kuidas väljas süües raha säästa

1. Joo toidu kõrvale kraanivett

Eestis on kraanivesi kvaliteetne ja seda pakuvad tasuta väga paljud söögikohad. AS Tallinna Vesi viis läbi uuringu nii tarbijate kui ka pealinna söögikohtade seas. Kuigi pooled küsitletud tarbijatest ütlesid, et nende kogemuste põhjal söögikohtades kraanivett pigem ei pakuta, selgus, et küsitletud 55st Tallinna söögikohast vaid viies ei pakutud kraanivett. Nii et võib-olla sa lihtsalt ei ole küsinud?

Kraanivett juues säästad lisaks rahale ka looduskeskkonda ja väldid liigset suhkru tarbimist.

2. Otsi sooduspakkumisi

Telli endale oma lemmikrestoranide uudiskirjad ja jälgi nende tegemisi sotsiaalmeedias. Lisaks võid leida pakkumisi ka erinevatest sooduspakkumiste või elamuskingituste portaalidest.

3. Päevapakkumised

Paljudes söögikohtades on võimalik lisaks menüüvalikule tellida ka päevapakkumises olevaid toite. Need on tavaliselt soodsamad ning iga päev uued ja huvitavad.

4. Kliendikaart

Uuri restoranist, kas neil on olemas oma kliendikaart. Tavaliselt annavad kliendikaardid soodustust 5-10 protsenti, aga vahel võid saada lausa 25 protsenti soodustust. Uuri kindlasti kaardi tingimusi. See on hea viis iga kord oma lemmikkohtades veidi raha säästa.

Nii mõneski söögikohas saad soodustust ka ISIC-kaardiga.

5. Kasuta oma ostutšekke

Mõnikord saad loomaaia-, spaa- või kinopileti või raamatupoe tšeki alusel lähedalolevas söögikohas soodsamalt einestada. Ajasta oma väljassöömine nii, et saaksid soodustust kasutada.