Smuutikuninganna ja bestselleri autor annab nõu ja näitab ette!

Kes on hetkel Eesti enimmüüdud autor? See pole sugugi mõni romaanikirjanik vaid hoopis smuutikuninganna Eliq Maranik, kes oma tervislike retseptiraamatute müügiga on ületanud kahe miljoni eksem plari piiri. Hiljuti oli Rootsis ja Hispaanias resideeruv Eliq väisamas ka Eestit, et tutvustada siin oma järjekordset bestsellerit, mille retsepti järgi valmistas ka Seitsmestele ühe väega smuuti. Vaata TV3 videost lähemalt!