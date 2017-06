«Naistejutud»: kas väikesed valged valed on lubatud?

Heidi rääkis hiljuti artikli tarbeks paljude meestega, kes kõik nõustusid, et väikeste valgete valede rääkimine naistele on lubatud. Aga mis on need kurikuulsad väikesed valged valed? Mis on aususe ja julma otsekohesuse vahe?

Dagmar meenutab üht untsuläinud Tinderi-kohtingut, kus mees aususe sildi all lihtsalt taktitundetuid kommentaare lajatas. Kristina nõustub, et ausus ei pea olema julm, see võib olla ka hooliv. «Mina ütleksin, et need valged valed on nagu klimbid supi sees või pilved taevas – sellised asjad, kus ei ole mõtet seda tõde käristama hakata,» leiab Kristina. «Tühised asjad ei vääri nii palju energiat, et hakata nendega mõõtu võtma, loodi järgi tõeks ja õigeks väänama.»

«Kui sinul on midagi hinge peal, mida partner ei tea, siis need on need esimesed kivid, mis eristavad maailma, ja kui neid kive saab väga palju – need võivad olla ükskõik, millised asjad, ka tööasjad, mida te omavahel ei jaga – siis teievaheline kontakt koguaeg kaugeneb, kaugeneb, kaugeneb,» arutleb Kristina.

«Kui sa oled selles punktist, et mõtled, kas sa räägid [midagi välja] või ei räägi, siis mõtle selle peale, et juhul kui tuleks see info kuskilt mujalt sinu kaaslaseni, et kuidas see talle mõjuks – kas ta saaks haiget või ta ei saaks haiget?» mõtiskleb Heidi. «Kui sa arvad, et see teda ei kahjusta kuidagi, siis räägi. Ja kui sa arvad, et ta võib haiget saada, siis räägi ikka.»

Kõrvalepõikena tuleb millegipärast juttu sellest, millised muusikud kõige rohkem mehi saavad - basskitarristid või trummarid? Ja lõpus saab kuulata ka eetriapse, mis saate põhiosast pidi erinevatel põhjustel välja lõikama - peamiselt seetõttu, et me naersime liiga palju!

