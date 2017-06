Seksinipid, mis teevad teie suhte tugevamaks

This Insider vahendab, millised seksinipid teevad suhte tugevemaks. Seksuoloog Mal Harrison leiab, et just see peaks olema iga paari eesmärk.

Arendage endas erootilist intelligentsust.

See koosneb seksuaalsetest teadmisest ja naudingust, mis koos emotsionaalse intelligentsusega loovad sügavama suhte. Kuidas tulla toime äratõukamisega või häbiga? Kuidas käituda, kui asjad ei lähe plaani järgi? Need on küsimused, millele peaks vastuseid otsima, et enda seksuaalsust avastada ja arendada.

Mõtle eelmängust teistmoodi.

Sõna ise juba viitab sellele, et see on vajalik samm enne midagi. Seksuaalsus on siiski palju rohkemat, kui vajalikud sammud. Eelmäng võib olla ka üks avalikult käest kinni haaramine või hellalt juustest krabamine. Selle idee on erootilise sideme loomine oma partneriga.

Proovige uusi asju väljaspool magamistuba.

Uued väljakutsed on nagu venitusharjutused enne treeningut. Protsess on ju iseenesest seksile väga sarnane. Tehakse midagi, mida kumbi varem proovinud ei ole, kogutakse julgust, võib-olla tehakse ennast natukene lolliks, aga siis praktiseeritakse seda koos. Need on asjad, mis seovad inimesi sügavamalt kokku.