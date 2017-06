Seitse ilusat asja, mida öelda õelatele ja ebaviisakatele inimestele

Juhuslikule vihasele võõrale: «Head uut aastat!»

Avalikus kohas võõra pimeda viha alla sattumine võib olla ohtlik ja vastu vaidlemine ei ole kõige mõistlikum mõte. Teine kord, kui liiklusviha käes vahutav jõmm tuleb su peale karjuma ja õiendama, et sa venitad, ole hoopis lahke! «Head uut aastat!» või «Häid jõule!» on suvisel ajal nii ootamatu vastus, et paneb tal suu kinni. Nii ei lasku sa ise samale tasemele ja jääd positiivseks, kirjutab Oprah.

Kibestunud töökaaslasele: «Suhtleme kirja teel.»

Öeldakse, et elukaaslasega ei tohiks vihasena voodisse minna. Enne võiks ausalt ära rääkida, mis kummalgi hingel. Samuti tuleb sõbrannale selgitada, miks ta kommentaar haiget tegi, et pärast sõbralikku kallistust edasi minna. Tige Tiina raamatupidamisest, kes iga natukese aja tagant midagi kobiseb, ei vääri sellist pingutust. Järgmine kord, kui ta sind ründab, ütle, et sul on liiga kiire ja pead minema, kuid te võiksite seda vestlust e-kirja teel jätkata. Kirja teel jäävad inimesed enamasti teema juurde ja mõttetud solvangud tulevad harva jutuks. Kui ta siiski pistab kirja sisse midagi töövälist, saad kirja otse prügikasti lennutada.

Halvale kohtingukaaslasele: «Asi ei ole ainult toidus, ega ju?»

Olete vaid veerand tundi laua taga istunud, aga sul on põhjalik ülevaade sellest, kui halb on su kaaslase toit, milline nõid on ta eksnaine ja kui ebamugavad on toolid. Tahaksid lahkuda, aga tegelikult aimad isegi, et tema tigeduse taga on mingi põhjus. Nagu ütleb Martha Beck: «Miks on inimesed õelad? Lühike vastus: sest neil on valus. Pikk vastus: sest neil on väga valus.» Uuri, mis teda tegelikult muserdab. Hea on see, et pärast ta pihtimuse ära kuulamist võid rahumeeli kohtingu katkestada ja koju minna.

Lõuapoolikust sugulasele: «Ma olen tundlik.»

Tõenäoliselt ei muutu onu Heino imekombel viisakaks härrasmeheks ja tige ämm ei jäta kommenteerimata su lapsekasvatamisoskusi. Õnneks ei ole sinu kohus vaadata, et pahatahtlik sugulane lollusi suust välja ei ajaks. Eriti et sa ei pea temaga väga sageli kokku puutuma. Küll aga on sul õigus oma tundeid väljendada ja võib-olla hakkab sul kergem, kui ütled: «Tead mis, ma olen selliste kommentaaride suhtes väga tundlik.» Võimalik, et ta on sellest nii üllatunud, et on vähemalt mõned minutid vait.

Kannatavale ametnikule: «Ma vabandan kogu inimkonna nimel.»

Paljudele on see tuttav olukord: ootad pikas järjekorras oma korda ja aeg muudkui venib. Õhk on pingest paks ja kõigil on kiire. Kujuta ette, et sa pead selles olukorras olema iga päev, kogu aeg. Sul vähemalt on võimalus pärast oma toiminguid lahkuda, kuid teenindaja jääbki sinna. Isegi kui ta on väsinud, tülpinud ja ei suuda sulle naeratada, võiksid öelda, et tunned talle kaasa ja vabandad kõigi nimel. Võib-olla ei muutu ta sellest kenamaks, aga sõbralik kommentaar tõstab vähemalt sinu enda tuju.

Veebitrollile: mitte midagi

Bloki ta parem kohe ära.