Suveks tanu alla! Viis kohtingunippi introvertidele

Huvitaval kombel peaksid introverdid pigem nautima olukorda, kus nad saavad inimesega rahulikult istuda ja rääkida. Probleem on selles, et see inimene on võõras ja tihtipeale piirdub vestlus kõigest pealiskaudsete teemadega. Introverdid eelistavad pigem tuttavaid inimesi ja sügavaid kõnelusi. This Insider edastab ekspertide arvamuse, millised on parimad kohtingunipid introvertidele.

Vali kohtinguks mõni tuttav paik, kus sa ennast hästi tunned. Selleks sobivad hästi kohvikud, kus sa igapäevaselt käid ja ennast mugavalt tunned. Võõras koht ja tundmatu inimene võivad tekitada ebavajalikku ärevustunnet.

Võta omaks oma introvertsus. Selles ei ole midagi häbeneda. See on lihtsalt üks viis, kuidas sina maailmaga suhtled. Kui sa ütled oma kaaslasele, et oled introvert, siis on tal tegelikult lihtsam sinust aru saada

Ole aktiivne kuulaja. Introverdid võivad endast vaikse või häbeliku mulje jätta, kuigi nad naudivad teiste inimeste kuulamist. Läbi selle tekib neil inimesega tugevam side. Häid kuulajaid on vähe, kuigi see on üks hinnatumaid kommunikatiivseid supervõimeid.

Ära karda, et äratõukamist. Loomulikult on raske ennast avada, sest alati võib saada kõrvetada. Kui sa kardad, et sind tõrjutakse kõrvale, siis mõtle parem, mis juhtuks siis, kui sa ei proovigi. Õige, siis ei juhtu mitte midagi. Mõtle, kui see inimene on tegelikult tore ja sa ei saagi võimalust, et temaga tuttavaks saada.

Kohtingutel käimine vajab harjutamist. See on oskus, millega ei sünnita, aga seda on võimalik arendada.