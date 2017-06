Tiina Laura Kimmel: ajupestud väike tubli naine

Sest see segab isiksuse arengut ja võtab käest kvaliteetaja. See toimub järk-järgult, kuni kena, oluliselt haritum ja lennukat karjääri tegev naine selle avastab. Lugesin hiljuti, et naine teeb päevas 1/3 ajast palgatööd ja 2/3 palgata tööd, see tähendab, et koju tulles on just naisel hulga rohkem kohustusi kui mehel. Lisaks: naised kaotavad abielludes, aga mehed võidavad. See on ka väga loogiline, sest naise kohustuste koorem üksnes tõuseb, aga mehel langeb.

Sageli ei koosne tublide suhtes olevate naiste päev ei millestki muust kui pingelisest päevast tööl ja seejärel koristamisest, söögi tegemisest, lastega õppimisest ja mehele järgmiseks päevaks uute riiete valmispanekust, iseenesestmõista poes käimine ka. Kui palju jääb seejärel aega üle iseendale? Ümmargune null loomulikult.

Arvate, et mehed on hakanud naisi kodutöödega rohkem aitama? Tegelikkus näitab midagi muud, sest meil eksisteerivad endiselt naiste- ja meestetööd. Kujutage ette, et ma olen 21. sajandil kokku puutunud mehega, kelle mõtteviisi kuulus põhimõte, et lapsi tutvustatakse isale siis, kui nad on vähemalt seitsmeaastasteks saanud, just nagu kunagi keskajal aadlikele? Lisaks suguvõsa sünnipäevad, äia-ämma aitamine peenramaal, mehe tuttavate võõrustamine, mehe sugulaste välja kannatamine. Paljud naised elavad nii, järjest enam oma soove ja tunded alla surudes, kompromissile minnes, ennast süüdistades. Nende ellu ei kuulu enam enda harimine, silmaringi suurendamine, kõik keerleb vaid ühes suures rattas, ja kui suudad selle ratta peatada, siis vaatab sulle peeglist vastu olend, kellel pole enam oma tahet, tõekspidamisi, mõtteid ja soove, täiesti katkine hing. Järele on jäänud üksnes ajupestud väike tubli naine.

Koll nimega üksindus

Mida ma öelda tahan on see, et naised, astuge ometi välja surnud suhtest, suhtest, mis teid ahistab ja on ammu arenemise lõpetanud, saage tagasi oma «mina» ja saage ometi üle hirmust üksinduse ees. Mis kole koll see «üksindus» siis ikkagi on? Proosaliselt võib seda seletada nii, et esiteks koju tulles ei pea sa enam koperdama mehe kingade otsa, su kodu on alati laitmatus korras ja kõik asjad on oma koha peal.

Teiseks ei pea sa enam ühelgi õhtul vaevlema küsimusega, mis ma jälle süüa teen, kolmandaks saad sa end lõplikult vabaks lasta ja teha vaid seda, mida sa tõeliselt ise tahad. Keegi ei kritiseeri sind selle eest, milline sa oled, ega ütle sulle, mida sa tegema pead või mida sa jälle valesti tegid. Keegi ei irise su kallal ega ohka alistunult, kui sul jälle pole midagi selga panna või ostsid taas uue lõhna. Sa võid olla paks, kõhn või keskmine, kelle asi see on, kui sa vaid ennast armastad. Saad aru, sa ei pea kedagi teenindama ja saad ise otsustada, milliseks värvida magamistoa seinad või kuhu minna sel aastal puhkama.