Regulaarse veejoomise üllatav boonus

Teadlased püüdsid välja selgitada, kuidas mõjutavad organismi liiga vähene ja piisav vedelike tarvitamine. Uuriti, kuidas mõjub vesi 9–12-aastaste laste kognitiivsele talitlusele, meeldejätmis- ja keskendumisvõimele. Tehti kindlaks, et lapsed, kes joovad päeva jooksul piisavalt vett, sooritavad mõtlemisülesandeid ja mäluteste paremini, seega võivad nad saavutada ka paremaid õpitulemusi.

Ka toitumisnõustaja, treeneri ja kolme lapse ema Pilleriin Tähe sõnul on piisavas koguses vedelike tarbimisel oluline roll ajutegevuse stimuleerimisel. «Laste vedelikuvajadus võrreldes täiskasvanutega on tunduvalt suurem – kui täiskasvanu keha koosneb 60 protsendi ulatuses veest, siis lastel on see 70-75 protsenti. Lapsed, vanuses 9-12 eluaastat, vajavad päevas 2-2,5 liitrit vett, mida saab nii toidust kui ka erinevatest jookidest. Kuna meie aju koosneb suuremas osas veest, siis liialt vähese vedeliku tarbimise korral, muutub keskendumine halvaks,» lisas Täht.

Uuringus osales 52 last vanuses 9–12 eluaastat. Erinevatel päevadel anti neile juua erinevas koguses vett ja uuriti, kuidas tarbitud vee kogus mõjutab nende võimet sooritada erinevaid kognitiivseid ülesandeid ja teste. Esimesel päeval tegid lapsed enne hommikusööki erinevaid teste. Pärast hommikusööki jõid nad kahe ja poole tunni jooksul 750 ml vett ning sooritasid samad testid uuesti. Järgmisel päeval kordasid nad testide sooritust sama aja möödudes pärast hommikusööki, kuid ilma vett joomata. Uuringu läbiviijad jälgisid laste hüdratatsioonitaset nende uriiniproovi ja spetsiifiliste näitajate kõikumisi analüüsides. Tulemused näitasid, et need lapsed, kelle uriiniproovi spetsiifilised näitajad kõikusid vee joomise ja mittejoomise päeva vahel vähem, sooritasid kognitiivsed testid märksa paremini sel päeval, kui nad said täiendavalt vett juua. See tähendab, et lastel, kes tarvitavad regulaarselt piisaval hulgal vedelikke, on parem kognitiivne talitlus, nende töömälu toimib tõhusamalt ja nad suudavad paremini keskenduda.

Uuringu läbi viinud Nestlé uurimisinstituudi ja California ülikooli teadlased soovitavad regulaarselt juua piisaval hulgal vedelikke olenevalt organismi individuaalsetest vajadustest. Vedelike regulaarne piisav tarvitamine stimuleerib ajutegevust ja parandab mälu.